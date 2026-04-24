Россия захотела возобновить экспорт газа в ЕС: у Путина готовы запустить "Северный поток"
Россия могла бы восстановить поставки природного газа в Европу. Даже после серии взрывов 4-летней давности один из "Северных потоков" технически готов исполнять эту функцию.
Об этом, как сообщают росСМИ, заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков. "Один "Северный поток" сломан, второй готов к поставкам", – сказал он.
Единственной преградой для возобновления газового экспорта Песков назвал запрет, утвержденный на эксплуатацию газопровода в самом Европейском Союзе.
Ситуация вокруг "Северных потоков"
26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море произошел подрыв газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" (каждый состоял из двух ниток труб). В результате 3 из 4 ниток были повреждены, что вызвало масштабные утечки газа.
В августе 2025 года в Италии был задержан один из предполагаемых участников группы – 49-летний украинец Сергей Кузнецов, которого экстрадировали в Германию. Он с ноября находится под арестом.
Как пишут немецкие медиа, ссылаясь на ордер об аресте, немецкие следователи считают Кузнецова руководителем операции. Из чего она предположительно состояла:
- диверсанты арендовали в Варнемюнде (Мекленбург-Передняя Померания) парусную яхту "Андромеда", используя поддельные личные данные через польскую подставную компанию;
- группа могла состоять из шкипера, четырех водолазов и специалиста по взрывчатым веществам – предполагается, что это также граждане Украины и бывшие военные;
- они поднялись на борт на острове Рюген;
- на трубах газопровода водолазы установили не менее четырех бомб (от 14 до 27 килограммов каждая) с отложенным детонатором;
- 22 сентября Сергей Кузнецов сошел с парусной яхты в Вике, где его подобрал водитель и отвез обратно в Украину, а остальные подозреваемые якобы вернулись в Хоэ-Дюне.
Сергея Кузнецова обвиняют в "антиконституционном саботаже", "умышленном взрыве" и "разрушении зданий". Ему грозит до 15 лет лишения свободы в ЕС. Другого подозреваемого (вероятно, водолаза) в 2024 году хотели задержать в Польше, но ему удалось выехать в Украину.
При этому украинская власть последовательно отрицает свою причастность к подрывам "Северного потока 1" и "Северного потока 2".
Как уже сообщал OBOZ.UA, на фоне стремительного роста цен на топливо в Евросоюзе немецкая пророссийская и правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) начала активнее пропагандировать возобновление импорта российских энергоносителей. Голоса немецких правых особенно громко на фоне их успехов на региональных выборах.
