"Друзья Путина" в Германии хотят вернуться на "энергетическую иглу" России: что предлагают

На фоне стремительного роста цен на топливо в Евросоюзе немецкая пророссийская и правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) начала активнее пропагандировать возобновление импорта российских энергоносителей. Голоса немецких правых особенно громко на фоне их успехов на региональных выборах.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что центральной темой избирательной кампании АдГ в федеральной земле Баден-Вюртемберг стал именно рост цен на автомобильное топливо – после начала войны между США, Израилем и Ираном бензин в Германии подорожал более чем на 15%.

Политические успехи "Альтернативы для Германии"

"Это был определяющий вопрос. Эта избирательная кампания была полностью об экономике, экономике и еще раз экономике", – заявил лидер партии в этом регионе Маркус Фронмайер.

Такая стратегия, очевидно, оказалась верной, поскольку в Баден-Вюртемберге "Альтернатива для Германии" получила около 20% голосов. Такими же результатами завершилось голосование и в соседнем Рейнланд-Пфальце, что стало лучшим результатом для политсилы в западной части страны за свою историю. И сейчас партия имеет серьезные шансы на победу на выборах в земле Саксония-Анхальт.

"Жизненно необходимые" кремлевские нефть и газ

"Ситуация в немецкой экономике сейчас ужасная. Для энергетического суверенитета Германии, а также для доступной электроэнергии... жизненно необходимо, чтобы Германия снова начала импортировать российский газ и нефть", – уверяет Фронмайер.

Следует отметить, что до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Германия импортировала из РФ более трети нефти и более половины газа. Впрочем, после остановки газопровода "Северный поток" страна почти полностью отказалась от российских нефти и газа и переориентировалась на поставки из Норвегии, Нидерландов и Бельгии. В результате в Германии началась двухлетняя рецессия, из которой страна только сейчас начала выходить.

Призывы АдГ уже вызвали беспокойство в правительственных политсилах.

"АдГ сознательно продвигает пророссийские нарративы в Германии. Рост импорта российской нефти и газа стал бы катастрофой для европейской безопасности и доверия наших партнеров", – заявил депутат от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.

в Еврокомиссии тоже выступают против возобновления поставок российских энергоресурсов в Европейский Союз. Поэтому там призывают не следует отступать от выбранного курса на постепенный отказ от нефти и газа из РФ.

