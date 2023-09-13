Россия уничтожает зерно Украины, уже "сожжены" сотни тысяч тонн – FT

После выхода из зерновой сделки Россия уничтожила около 280 тыс. тонн украинского зерна. Усугубляет же ситуацию для Украины тот факт, что экспорт уцелевшего зерна через дунайские порты намного подорожал. А потому уже в 2024 году его объемы могут сократиться вдвое.

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Об этом сообщает The Financial Times. "Украинским фермерам становится бессмысленно выращивать продукцию, поскольку они просто теряют деньги", – отмечают его аналитики.

В целом же, признают они, российские атаки значительно усложнили Украине экспорт зерновых. Ведь вывоз тонны зерна в Египет через Дунай:

ныне стоит примерно 116 долларов/тонна;

в то время как до полномасштабного вторжения России было около 69 долларов за тонну.

Таким образом, констатируется в материале, высокие затраты могут подорвать производство зерна в Украине. И привести к значительному сокращению экспорта в 2024 году. "По прогнозам гендиректора компании "Кернел" Евгения Осипова, объемы экспорта упадут в 2 раза", – отметили аналитики.

Зачем Россия бьет по портам Украины

По словам же представителя Госдепа США Мэттью Миллера, Россия бьет по Одессе и другим прибрежным городам Украины с целью лишения страны значимого источника дохода. И, как следствие, ослабления ее экономики. Для этого же, по его словам, РФ блокирует черноморские порты Украины.

"Эти злонамеренные удары еще раз иллюстрируют готовность РФ использовать продовольствие как оружие в своей незаконной войне против Украины", – подчеркнул представитель американского ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Болгария планирует отменить запрет на импорт агропродукции из Украины. Комитет по вопросам экономической политики и инноваций парламента страны уже утвердил проект решения о том, что государство не поддерживает продление запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины после 15 сентября.

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