РФ хочет лишить экономику Украины основного источника дохода: в Госдепе объяснили 'логику' ракетных ударов по портам

Ракетные удары по Одессе и другим городам приводят к разрушению не только жилых домов и исторических памятников, но также имеют негативное влияние на экономику Украины. Основной мотивацией России является лишение Украину значимого источника дохода и ослабление экономической сферы страны.

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Об этом заявил представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Он подчеркнул, что поддержка Западом Украины будет оставаться непоколебимой.

Представитель Госдепартамента отметил, что на прошлой неделе начавшиеся ракетные обстрелы и атаки беспилотников после выхода РФ из черноморской зерновой инициативы привели к трагической гибели и ранениям множества мирных жителей. Кроме того, были разрушены объекты из списка наследия ЮНЕСКО, включая исторический Спасо-Преображенский собор.

Он подчеркнул, что Россия также совершила атаку на зерновые склады вблизи Дуная, где проходит критически важный экспортный маршрут, особенно после фактической блокировки черноморских портов Кремлем.

"Эти злонамеренные удары еще раз иллюстрируют готовность РФ использовать продовольствие как оружие в своей незаконной войне против Украины", – подчеркнул представитель американского ведомства.

Миллер подчеркнул, что Кремль стремится лишить экономику Украины её основного источника дохода, используя такие методы, как атаки на зерновые склады на Дунае и блокировка черноморских портов.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут сохранять непоколебимую поддержку Украины, которая защищает себя и борется за возвращение своей суверенной территории. Мы будем продолжать поддерживать украинцев, работающих над восстановлением", – заверил Миллер.

Однако, констатировал он, Кремль продолжает разрушать Украину.

"Пока Россия не отведет свои войска и не продемонстрирует, что она заинтересована в мире, наша общая ответственность – требовать от Кремля прекратить атаки на Украину и ее народ, помочь Украине защитить свою территорию и защитить собственных людей, а также привлечь Россию к ответственности за страдания, которые она решила причинить многим людям", – подытожил представитель Госдепа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Оккупанты в ночь на 24 июля атаковали портовую инфраструктуру Дуная на Одесщине. Враг атаковал область дронами Shahed-136 почти 4 часа подряд. В результате разрушен ангар с зерном, шесть работников порта получили ранения.

Накануне ночью 23 июля российская террористическая армия нанесла очередной ракетный удар по Одессе. В результате теракта был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП. По данным ОК "Юг", российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К", а также баллистическими "Искандер-М".

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