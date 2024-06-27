Россия собирает еще один теневой флот: Bloomberg раскрыл тайный план Кремля по обходу санкций

Россия создает еще один теневой торговый флот. Наряду с кораблями, которые тайно возят российскую нефть, в распоряжении РФ появляются танкеры, предназначенные для транспортировки сжиженного газа (СПГ). В частности, такие корабли накапливают малоизвестные фирмы из Дубая.

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Внимание на такую тенденцию обратил Bloomberg. Агентство отмечает, что создание теневого газового флота может помочь Кремлю увеличить доходы от продажи СПГ.

"В течение нескольких месяцев после вторжения в Украину и введения санкций Запада Россия создала теневой флот для перевозки своей нефти по всему миру. Сейчас появляется все больше свидетельств того, что Москва начала делать то же самое в отношении сжиженного природного газа", – отмечается в материале.

По данным агентства, только за последние три месяца право собственности по меньшей мере на восемь судов было передано малоизвестным компаниям в Дубае. Четыре судна относятся к ледовому классу и уже получили разрешение Москвы на плавание в российских арктических водах летом 2024 года.

"Bloomberg не удалось напрямую связать эти суда с крупными российскими компаниями, но детали поразительно похожи на маневры по созданию теневого нефтяного флота страны. Включая использование непрозрачных компаний и настолько старых судов, что они должны были бы уже быть выведенными из эксплуатации", – сообщает агентство.

Кроме того, у трех танкеров страховщики в базе данных Международной морской организации указаны как "неизвестные". Это является одной из ярких характеристик, присущих кораблям теневого флота.

Также отмечается, что отрасль СПГ намного меньше, чем нефтяной рынок. И для нее "крайне необычно", когда неизвестная компания вдруг начинает покупать узкоспециализированные танкеры, которые могут стоить сотни миллионов долларов.

Один из подозрительных кораблей – Asya Energy. Это 22-летнее судно, которое ходит под флагом Палау. Нынешнее название оно получило только в мае и теперь управляется Nur Global Shipping из ОАЭ. Эта компания неизвестна в отрасли СПГ, зато управляет роскошным отелем Meydan. Также у Asya Energy нет известного страховщика.

По данным агентства, по состоянию 27 июня Asya Energy направляется в Средиземное море. Судя по данным систем морского отслеживания, судно пустое. Также оно не указывало конкретный пункт назначенияю

"Есть несколько признаков, указывающих на усилия России по созданию теневого флота для СПГ... Передача судов ледового класса дубайской компании и рекордное количество разрешений для Северного морского пути указывают на то, что кусочки "пазла темного флота" встают на свои места", – заявил основатель Арктического института (США) Мальте Хамперт.

Зачем РФ надобился теневой флот для газа?

Газ, как и нефть, является одним из ключевых источников финансирования войны для Кремля. Однако для заработка на газе России теперь нужно искать способы продать побольше СПГ, ведь трубопроводные поставки в ЕС прекратились из-за санкций.

Сейчас наращивать продажи сжиженного газа россиянам мешают санкции США. Они не позволяют западным компаниям обслуживать российские корабли. А новые европейские ограничения, которые вступят в силу в марте 2025 года и ограничат доступ кораблей с российским газом к портам, еще больше затруднят положение Кремля.

Как утверждают эксперты, не все суда уже существующего нефтяного теневого флота РФ подойдут для перевозки СПГ. Дело в том, что сжиженный газ требует технически подкованных экипажей и более сложных технологий. Следовательно, таких судов меньше. А это облегчает их отслеживание с помощью спутниковых данных.

Кроме того, для СПГ сложнее осуществить перевалку с судна на судно в открытом море. Сейчас для таких маневров РФ использует европейские порты, однако эта лазейка закроется.

"Готовность Москвы собирать теневые флоты служит иллюстрацией того факта, что санкции – это игра в "бей крота". Как только сеть обхода санкций будет запущена, западные власти нацелятся на нее, а затем она будет заменена другой в бесконечной игре в кошки-мышке", – резюмировала Агата Демаре, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Как сообщал OBOZ.UA, Финляндия полностью перестала закупать российский газ. Ограничение вступило в силу 26 июня, то есть, по меньшей мере, почти на полгода раньше, чем планировали в Хельсинки.

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