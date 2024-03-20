Россия рекордными объемами вывозит свое золото в Китай и зарабатывает на этом миллиарды – Baijiahao

Россия наращивает экспорт своего золота в Китай. В частности, по данным Федеральной таможенной службы Росси, за первые 10 месяцев 2023 года эта страна продала в Китай драгоценного металла на 5,5 млрд долларов, что в 5 раз больше, чем за последние 11 лет.

Об этом сообщает Baijiahao. Отмечается: это сделало последний крупнейшим покупателем российского золота – на его долю приходится почти 80% общего экспорта этого металла из РФ.

Впрочем, подчеркивается, китайская статистика не только не подтверждает этих данных, но и наоборот – фактически опровергает их. Так, центральный банк страны заявил, что с января по октябрь 2023 года Китай импортировал из России золота всего на 33 млн долларов.

Причину этого аналитики видят в том, что Китай не хочет вызывать подозрений у Запада – а потому покупает российское золото скрытно. "Китай активно стремится избавиться от влияния доллара и улучшить свой финансовый суверенитет и силу на международной арене. Золото как стабильный резервный актив является одним из важных средств достижения этой цели", – говорится в материале.

Также, отмечается, Китай опасается усиления санкций со стороны Запада. А потому мог заняться созданием "подушки финансовой безопасности" – для чего и скупает золото.

"Запад пытается сдержать возрождение Китая с помощью санкций, технологических блокад и других средств. ... Центральный банк Китая, возможно, тайно увеличивает свои золотые резервы, чтобы подготовиться к чрезвычайным ситуациям", – признали аналитики.

Россия хочет взять кредиты у Китая

Тем временем, сама Россия хочет взять кредиты у Китая – однако фактически на его условиях. Предполагается, что заем будет получен в китайской валюте – юанях.

"Переговоры с китайскими партнерами идут уже давно. Пока решения нет. Мы обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге", – сказал российский министр финансов России Антон Силуанов.

При этом он подчеркнул: Россия готова начать тестирование платежей в цифровых валютах с Китаем, а также странами Евразийского экономического союза.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после подписания президентом США указа о вторичных санкциях ужесточать направленные против России ограничения начали госбанки Китая. В частности, по крайней мере, 2 учреждения заказали проверку своего российского бизнеса.

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