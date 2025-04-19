Россия просит США отменить авиационные санкции: в ЕС против

Россия пытается убедить США упразднить авиационные санкции. Однако против такого шага чиновники ЕС. И речь не только о попытках заставить агрессора ответить на полномасштабную войну. В Брюсселе также озабочены рисками безопасности полетов, которые создают поддельные и несертифицированные детали, установленные в российских самолетах.

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Об этом сообщает издание Politico. После вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 г. российским авиакомпаниям запретили приземляться и летать над территорией ЕС и США, а также получать доступ к запасным частям для самолетов западных производителей.

РФ пытается убедить США открыть свое небо снять и снять американские санкции. Но в этой схеме большая проблема – ЕС не заинтересован в этом, и без Европы на борту российским перевозчикам будет нелегко улететь в Соединенные Штаты.

"Во-первых, санкции ЕС твердо стоят против России, включающие запрет российским авиакомпаниям летать над воздушным пространством ЕС", – сказал представитель Еврокомиссии на условиях анонимности.

Кроме политических решений по санкциям, официальный представитель ЕС также указал на "основные вопросы безопасности и защиты", связанные с возможным открытием воздушного пространства ЕС для российских самолетов, поскольку "неизвестно, поддерживались ли российские авиаоператоры и службы воздушного движения должным образом в течение последних трех лет, что ставит под серьезный вопрос летную пригодность".

После вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 г. российским авиакомпаниям запретили приземляться и летать над территорией ЕС и США, а также получать доступ к запасным частям для самолетов западных производителей, таких как Boeing или Airbus. В ответ Кремль заблокировал западным авиакомпаниям доступ к своему воздушному пространству.

"В результате, существует высокая вероятность того, что фальшивые детали устанавливаются в самолеты, эксплуатируемые на российском внутреннем рынке", - сказал Сандер Старревельд, директор консалтинговой компании SIG Aviation, предупредив о рисках для авиационной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский 8 апреля сообщил, что партнеры Украины не будут снимать санкции с России. Это касается как ограничений в целом, так и замороженных активов РФ.

Ранее США объявили новые санкции против россиян и компаний из РФ. В списке оказались дельцы, вывозившие украденное зерно из Украины.

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