Россия нашла способ купить у Китая товары для войны с Украиной: какую схему придумали

Россия попробует опять покупать товары двойного назначения в Китае, которые могут применяться против Украины. Для этого Москва и Пекин решили использовать расчеты в криптовалюте.

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Как сообщают росСМИ, проект находится в экспериментальном правовом режиме (ЭПР). На этом этапе в расчетах цифровыми валютами разрешат участвовать производителям электроники, членам Торгово-промышленной палаты России и нескольким банкам.

В первую очередь для участия отбирались компании, у которых возникли наибольшие трудности с платежами в банки Китая и других стран. Они закупают в Китае товары двойного назначения, которые могут применяться не только в мирных, но и в военных целях. Другой критерий отбора – величина торгового оборота.

В начале августа российский диктатор Владимир Путин подписал поправки о расчетах в криптовалюте по внешнеторговым контрактам в рамках ЭПР, а 1 сентября они вступили в силу. Кроме того, эти изменения дают возможность проводить биржевые торги криптовалютой под надзором Центробанка.

На текущий момент представители среднего бизнеса могут не попасть в ЭПР, но в дальнейшем к участию в программе планируют привлечь еще больше компаний. Аналитики называют важным элементом программы упрощенную процедуру конвертации криптовалюты в фиатные деньги через банки.

С одной стороны, это может облегчить жизнь импортерам, создав более удобные и легальные способы оплаты контрактов. Но с другой попытки использовать криптовалюту для обхода санкций будут быстро выявлены, поскольку все транзакции в блокчейне открыты для проверки, констатируют экономисты. Поэтому в таком случае эксперимент может очень быстро провалиться.

Как уже сообщал OBOZ.UA, что ранее журналисты узнали, как крупные российские производители металла используют Tether и некоторые другие криптовалюты для расчетов по международным операциям с китайскими клиентами и поставщиками. В некоторых случаях расчеты проходят через Гонконг.

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