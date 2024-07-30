У Путина придумали, как обойти санкции: начнут уже в 2024 году

В России на законодательном уровне закрепили за криптовалютами статус инструмента для обхода международных санкций. Соответствующий законопроект был принят Государственной думой РФ во втором и третьем чтении.

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Принятый закон с 1 сентября 2024 года наделяет Центробанк РФ полномочиями по созданию экспериментальной площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Как сообщают росСМИ, первые трансграничные криптовалютные платежи планируют произвести до конца 2024 года.

"Мы готовы проявлять гибкость во внешних расчетах. Сегодня Государственная дума рассматривает закон, допускающий расчеты в криптовалютах в рамках экспериментального режима. Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами, ведомствами, с бизнесом и ожидаем, что первые такие платежи пройдут до конца этого года", – сказала в Совете Федерации глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Власти страны-агрессора открыто выражают надежду на то, что принятие закона позволит усовершенствовать систему международных взаиморасчетов РФ, пострадавшую из-за западных санкций. Вместе с этим был принят законопроект о легализации криптомайнинга.

Ожидается, что оба законопроекта будут быстро приняты Советом Федерации и подписаны диктатором Владимиром Путиным и вступят в силу 1 сентября. В настоящее время использование цифровой валюты для платежей в РФ запрещено.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Банке России решили отслеживать трансграничные банковские операции, связанные с покупкой криптовалюты. С этой целью ранее в 2024 году были исследованы возможности для отслеживания таких транзакций.

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