Без рублей и юаней: в России придумали, как торговать с Китаем по-новому

Российские компании начали использовать криптовалюту в расчетах с китайскими партнерами. Чаще всего применяются стейблкоин Tether (USDT) и другие виртуальные активы.

Агентство Bloomberg сообщает о двух крупных производителях металла, которые не входят в санкционные списки, начали использовать Tether и некоторые другие криптовалюты для расчетов по международным операциям с преимущественно китайскими клиентами и поставщиками. В некоторых случаях расчеты проходят через Гонконг.

То, что крупные российские фирмы используют блокчейн-технологии, подчеркивает долговременное влияние международных ограничений в ответ на войну. Это говорит о том, что российские компании, торгующие сырьем – металлами (никелем и сталью) и древесиной, испытывают проблемы с оплатой своей продукции и закупкой оборудования и сырья, даже когда они не подпадают под санкции.

Даже в Китае, который не присоединился к международным санкциям и стал основным экспортным рынком для многих российских товаров, а также поставщиком товаров и оборудования, в этом году финансовые операции стали более сложными.

В значительной степени это связано с тем, что Министерство финансов США угрожает вторичными санкциями кредиторам, которые способствуют уклонению от санкций, что привело к усилению мер по соблюдению санкций.

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия обеспечивает до 90% своих потребностей в микроэлектронике для военных целей за счет поставок из Китая. США реагируют на это, применяя санкции против китайских компаний и консультируясь с европейскими партнерами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!