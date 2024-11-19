Россия может потерять $17 млрд: группа Макфола-Ермака предложила новые санкции против Кремля

В следующем году Европейский Союз должен как можно быстрее отказаться от российских энергоресурсов, а на нефть страны-агрессорки нужно установить еще более низкий ценовой "потолок".

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Об этом, как сообщили в Офисе президента Украины, говорится в новом рабочем документе международной санкционной группы Ермака-Макфола "Дальнейшие шаги по энергетическим санкциям: инструменты усиления давления на Россию в 2025 году". В документе были проанализированы результаты применения санкций в отношении российского экспорта энергоресурсов.

Также эксперты предоставили рекомендации по дальнейшему увеличению санкционного давления. Новые шаги, которые следует предпринять в 2025 году, включают:

ограничение теневого флота России посредством классификации танкеров для целей восстановления рычага ценового ограничения;

улучшение соблюдения требований путем решения проблем правоприменения, связанных с системой аттестации;

снижение ценового "потолка" на нефть;

запрет на закупку российской нефти и природного газа у ЕС, чтобы лишить Россию денег и будущего геополитического влияния;

устранение лазейки, позволяющей закупать российские нефтепродукты;

введение более широких санкций против российского энергетического сектора – включая атомную промышленность;

запрет предоставления России услуг в сфере энергетики входящими в коалицию компаниями.

В частности, речь идет о введении санкций против "Росатома", чтобы Европа и США наконец-то избавились от зависимости от российского ядерного топлива. Кроме того, авторы документа проанализировали потенциальный эффект от снижения предельной цены на российскую нефть – уменьшение стоимости на $10 за баррель приведет к потере Россией $17 млрд экспортных доходов за год.

"Мы видим, что имеющихся санкций против российского энергетического сектора недостаточно. Доходы от продажи российской нефти и газа продолжают использоваться государством-агрессором для финансирования войны. Нам нужны более жесткие ограничения и более действенный контроль за их соблюдением", – заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Международная санкционная группа Ермака-Макфола: что это

Санкционная группа Ермака-Макфола – международная рабочая группа независимых экспертов по санкциям в отношении России. Ее цель – анализ реального влияния примененных против России санкционных ограничений и разработка дополнительных экономических и политических мер по усилению санкций США, Европы и мира против России и Беларуси для скорейшего прекращения войны против Украины.

Группа была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Ее возглавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол. В состав группы входят более 100 экспертов, большинство из которых представляют США и Украину.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за санкций производство на российском проекте "Арктик СПГ-2" в ноябре сократилось на более чем 90%, почти до нуля. Без доступа к иностранным технологиям и покупателям проект теряет экономическую целесообразность, что подвергает сомнению его дальнейшее существование.

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