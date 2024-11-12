"Арктик СПГ-2" на грани остановки: как санкции разрушают амбициозные планы Кремля

Производство на российском проекте "Арктик СПГ-2" в ноябре сократилось более чем на 90%, почти до нуля, из-за санкций. Без доступа к иностранным технологиям и покупателям проект теряет экономическую целесообразность, что подвергает сомнению его дальнейшее существование.

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Об этом пишет Bloomberg. Проект, который должен стать ключевым элементом для увеличения экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и развития Северного морского пути, столкнулся с масштабными проблемами.

Западные санкции, наложенные США и их союзниками, существенно ограничили возможности "Арктика СПГ-2". Основными стали:

отсутствие иностранных инвесторов: из-за санкций многие иностранные партнеры отказались от участия в проекте, что повлекло за собой дефицит финансирования и необходимых технологий;

из-за санкций многие иностранные партнеры отказались от участия в проекте, что повлекло за собой дефицит финансирования и необходимых технологий; ограничение доступа к оборудованию: проект не имеет возможности закупать танкеры ледового класса, которые критически важны для транспортировки сжиженного газа в арктических условиях. Это сделало невозможным плановый экспорт грузов даже при благоприятных ледовых условиях;

проект не имеет возможности закупать танкеры ледового класса, которые критически важны для транспортировки сжиженного газа в арктических условиях. Это сделало невозможным плановый экспорт грузов даже при благоприятных ледовых условиях; отказ покупателей от российского газа: из-за репутационных рисков и давления со стороны западных правительств, иностранные покупатели отказываются от закупки СПГ, что фактически блокирует экспорт.

В октябре 2024 года Bloomberg сообщил об остановке процессов сжижения на заводе. В ноябре ситуация только ухудшилась: согласно данным отрасли, с 1 по 10 ноября месторождения, питающие "Арктик СПГ-2", производили в среднем всего 0,4 миллиона кубометров газа в сутки. Это падение более чем на 90% по сравнению со средним уровнем производства в октябре.

"Арктик СПГ-2" был запущен в четвертом квартале 2023 года с большими надеждами. Проектная мощность завода составляет 19,8 миллиона тонн СПГ в год, однако на данный момент функционирует лишь одна из трех запланированных линий, которая способна производить 6,6 миллиона тонн в год. В течение августа и сентября производство увеличивалось, когда ледовые условия позволяли использовать обычные газовозы для транспортировки грузов. Однако ни одна из этих партий не была доставлена в зарубежные порты, что свидетельствует о нежелании международных покупателей иметь дело с российским газом.

В ноябре производство упало до самого низкого уровня с сентября 2023 года, когда проводились пусконаладочные работы. Даже при запуске проекта объемы добычи достигали от 2 до 14 миллионов кубометров в сутки, что значительно превышает нынешние показатели.

"Арктик СПГ-2" был стратегическим проектом для России, ведь должен был обеспечить стабильный рост экспорта СПГ и расширить возможности использования Северного морского пути в качестве альтернативного маршрута для доставки энергоносителей. Однако санкции привели к серьезным потерям для российской экономики:

потеря доходов от экспорта газа: из-за ограничений на экспорт и уменьшения добычи Россия недополучает значительные доходы от продажи СПГ, что влияет на общий бюджет страны;

остановка технологического развития: санкции перекрыли доступ к западным технологиям, без которых продолжение работы стало невозможным. Отсутствие иностранного оборудования сделало невозможным полномасштабную эксплуатацию завода;

санкции перекрыли доступ к западным технологиям, без которых продолжение работы стало невозможным. Отсутствие иностранного оборудования сделало невозможным полномасштабную эксплуатацию завода; убытки инвесторов: российская компания "Новатек", которая является основным акционером проекта, несет значительные финансовые потери из-за остановки производства и невозможности реализовать запланированные поставки.

Несмотря на критическую ситуацию, российские чиновники продолжают делать оптимистичные заявления по поводу будущего проекта. Однако реальные перспективы возобновления работы остаются сомнительными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия не может найти покупателей на газ из проекта "Арктик СПГ-2" из-за санкций, поэтому вынуждена перевозить газ на хранение. Покупатели из других стран, вероятно, потребуют значительных скидок из-за рисков, связанных с санкциями.

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