Россия ударила по газовым объектам в Украине: что повредили и будут ли отключения газа

В ночь с 21 на 22 июля Россия осуществила массированную атаку дронами на объекты газодобычи Группы "Нафтогаз", нанеся десятки ударов и вызвав разрушения. Отмечается, что это целенаправленный террористический акт, цель которого – сорвать подготовку Украины к зиме и создать проблемы с газоснабжением. В то же время о планах отключения газа пока не сообщается.

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О последствиях атаки рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. "Цель террористов очевидна – ослабить Украину, сорвать подготовку к зиме и создать проблемы с газоснабжением для украинцев во время холодов", – отметил он.

Атаки на объекты газодобычи фиксируются не впервые – последние месяцы они стали системными. Несмотря на то, что эти объекты не имеют военной ценности, российская армия выборочно атакует критическую гражданскую инфраструктуру, стремясь вызвать энергетическую нестабильность и социальное давление на украинское общество.

Хотя точное количество дронов не разглашается, источники в энергетической сфере подтверждают, что были десятки ударов, в частности по предприятиям, задействованным в добыче, хранении и транспортировке газа. Команды специалистов сейчас работают на местах, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру.

"Нафтогаз" отмечает, что компания имеет четкий план действий на случай чрезвычайных ситуаций и продолжает работу по подготовке к отопительному сезону. Запасы в подземных газовых хранилищах формируются, а темы добычи держатся стабильными, несмотря на постоянные угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина уже выиграла арбитражные дела против "Газпрома" на сумму $6,9 миллиарда и готовит дипломатические шаги для взыскания этих средств. Параллельно с этим продолжается активная подготовка к отопительному сезону в партнерстве с Европейским Союзом и международными финансовыми институтами.

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