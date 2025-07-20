Украина готовится к взысканию миллиардов с "Газпрома": Зеленский раскрыл цифры

Украина уже выиграла арбитражные дела против"Газпрома" на сумму $6,9 миллиарда и готовит дипломатические шаги для взыскания этих средств. Параллельно с этим продолжается активная подготовка к отопительному сезону в партнерстве с ЕС (Европейский Союз) и международными финансовыми институтами.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, речь идет об абсолютно справедливых арбитражных решениях, которые подтверждают ответственность Российской Федерации и ее государственной компании за нарушение контрактных обязательств.

Эти решения имеют не только финансовый, но и глобальный правовой эффект, ведь демонстрируют силу международного права даже в условиях масштабного военного конфликта. Зеленский отметил, что украинские дипломаты получат новые поручения, направленные на практическую реализацию этих решений, то есть на взыскание присужденных средств.

Таким образом, дипломатические учреждения превращаются не просто в представительства, а в активных исполнителей экономической и юридической стратегии государства. Отдельное внимание Зеленский уделил докладу председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого. В частности, обсуждались:

подготовка к предстоящему отопительному сезону;

обеспечение надежности поставок газа для населения;

стратегические договоренности с европейскими партнерами;

поддержка со стороны международных финансовых институтов.

В центре обсуждения – устойчивость энергосистемы Украины в условиях возможной повторной атаки на критическую инфраструктуру. Зеленский поблагодарил команду "Нафтогаза" и всех вовлеченных в этот процесс за успешную работу и стратегические договоренности, которые позволяют гарантировать теплые дома украинцам даже зимой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Нафтогаз" начал процесс выполнения арбитражного решения против "Газпрома" на 1,37 млрд долларов. Для этого компания направляет платежное требование россиянам о взыскании этой суммы – согласно Окончательному решению международного арбитража в Цюрихе.

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