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Российская экономика стремительно деградирует: в разведке сообщили, когда закончатся резервы

Александр Литвин
Mакроэкономика
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Путин признал неизбежное замедление экономики РФ

Российский резервный фонд ("Фонд национального благосостояния") за время полномасштабной войны сократился почти вчетверо. Хотя Кремль пытается скрыть последствия своих действий, произошла значительная деградация российской экономики. А "Фонд национального благосостояния" может опустошиться уже в 2026-м.

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Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины. По состоянию на начало июля 2022 года объем ликвидной части резервного фонда РФ достигал $145 млрд. Уже через год, в июле 2023-го, этот показатель уменьшился до $78 млрд. На 1 мая 2025 года резервы составляли всего $39 млрд. С начала полномасштабной войны падение произошло почти вчетверо.

Основной источник поступлений в фонд (экспорт нефти) остается под давлением. Западные санкции ограничили доступ РФ к традиционным рынкам, тогда как альтернативные логистические каналы демонстрируют меньшую эффективность и более высокие затраты. Прогнозируется, что в 2025 году средняя цена на нефть марки Brent составит $64 за баррель, а в 2026 - $60. Для России, чей бюджет наполняется за счет нефтегазовых доходов, такая динамика создает критические фискальные риски.

"Проблемы уже отражаются в ключевых секторах. Так, проекты государственной корпорации "Росатом", запланированные на 2025 год, остаются недофинансированными на 80%, у "Российской железной дороги" фиксируется падение объемов перевозок, в добывающей, металлургической и строительной сферах - спад производства, российские корпорации массово приостанавливают выплату дивидендов. Все это свидетельствует о масштабных бюджетных ограничениях и потере финансовой маневренности даже в стратегических отраслях", - отмечают в Службе внешней разведки.

Подконтрольная РФ пропаганда, скрывающая реальные масштабы экономического спада, не меняет фактов: ресурсная модель российской экономики теряет эффективность. При условии сохранения нынешних ограничений и дополнительных мер - в частности усиления контроля за обходом нефтяных санкций - РФ рискует потерять последние остатки финансовой подушки уже в 2026 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за западных санкций "Почта России" была вынуждена перейти на ручную сортировку писем, поскольку значительная часть иностранного логистического оборудования вышла из строя или блокируется дистанционно производителями, а отечественных аналогов критически не хватает. Это привело к массовым задержкам в доставке корреспонденции - письма идут по несколько недель, иногда больше месяца, даже в пределах одного региона.

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