Российский резервный фонд ("Фонд национального благосостояния") за время полномасштабной войны сократился почти вчетверо. Хотя Кремль пытается скрыть последствия своих действий, произошла значительная деградация российской экономики. А "Фонд национального благосостояния" может опустошиться уже в 2026-м.

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Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины. По состоянию на начало июля 2022 года объем ликвидной части резервного фонда РФ достигал $145 млрд. Уже через год, в июле 2023-го, этот показатель уменьшился до $78 млрд. На 1 мая 2025 года резервы составляли всего $39 млрд. С начала полномасштабной войны падение произошло почти вчетверо.

Основной источник поступлений в фонд (экспорт нефти) остается под давлением. Западные санкции ограничили доступ РФ к традиционным рынкам, тогда как альтернативные логистические каналы демонстрируют меньшую эффективность и более высокие затраты. Прогнозируется, что в 2025 году средняя цена на нефть марки Brent составит $64 за баррель, а в 2026 - $60. Для России, чей бюджет наполняется за счет нефтегазовых доходов, такая динамика создает критические фискальные риски.

"Проблемы уже отражаются в ключевых секторах. Так, проекты государственной корпорации "Росатом", запланированные на 2025 год, остаются недофинансированными на 80%, у "Российской железной дороги" фиксируется падение объемов перевозок, в добывающей, металлургической и строительной сферах - спад производства, российские корпорации массово приостанавливают выплату дивидендов. Все это свидетельствует о масштабных бюджетных ограничениях и потере финансовой маневренности даже в стратегических отраслях", - отмечают в Службе внешней разведки.

Подконтрольная РФ пропаганда, скрывающая реальные масштабы экономического спада, не меняет фактов: ресурсная модель российской экономики теряет эффективность. При условии сохранения нынешних ограничений и дополнительных мер - в частности усиления контроля за обходом нефтяных санкций - РФ рискует потерять последние остатки финансовой подушки уже в 2026 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за западных санкций "Почта России" была вынуждена перейти на ручную сортировку писем, поскольку значительная часть иностранного логистического оборудования вышла из строя или блокируется дистанционно производителями, а отечественных аналогов критически не хватает. Это привело к массовым задержкам в доставке корреспонденции - письма идут по несколько недель, иногда больше месяца, даже в пределах одного региона.

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