Из-за западных санкций "Почта России" была вынуждена перейти на ручную сортировку писем, поскольку значительная часть иностранного логистического оборудования вышла из строя или блокируется дистанционно производителями, а отечественных аналогов критически не хватает. Это привело к массовым задержкам в доставке корреспонденции – письма идут по несколько недель, иногда более месяца, даже в пределах одного региона.

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Об этом сообщают РосСМИ. Это не просто усложнило работу госпредприятия, но и вызвало широкий резонанс в обществе, в том числе среди чиновников и журналистов.

Согласно заявлению заместителя генерального директора "Почты России" Алана Козонова, логистическое оборудование, активно использовавшееся на сортировочных центрах, в значительной степени зависело от западных поставщиков. После введения санкций часть оборудования вышла из строя, а кое-какое стало недоступным из-за дистанционной блокировки со стороны зарубежных компаний.

Российских аналогов для полноценной замены пока не хватает, а те, кто есть, не могут обеспечить надлежащую эффективность. Крупнейший сортировочный центр, обслуживающий Россию, ныне работает в ручном режиме в несколько смен.

Ручная логистика не выдерживает нагрузки. Простые письма между регионами России идут по нескольку недель, иногда более месяца. Так, письма с поздравлениями от чиновников, например приводят росСМИ, от губернатора Курской области Александра Хинштейна, доходят до адресатов с серьезным опозданием, часто – уже после даты актуального праздника.

Эта проблема касается не только граждан, но и чиновников. Сенаторы Совета Федерации публично выразили недовольство и привели примеры личных задержек в корреспонденции.

Кроме технических проблем, у "Почты России" серьезная финансовая нехватка. Для модернизации 25 тысяч сельских почтовых отделений к 2030 году требовалось 113,9 миллиарда рублей. Однако в бюджете на 2025 год предусмотрено всего 500 миллионов. В таком темпе, по словам экспертов, обновление будет длиться более двух веков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России массово продают поддельное сливочное масло, которое может ставить под угрозу здоровье. Фальсификата стало особенно много после стремительного роста цен на этот продукт. Уже каждая четвертая пачка оказалась подлогом.

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