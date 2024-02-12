Ревизоры с МВФ собрались в Киеве, чтобы обсудить обязательства и вызовы Украины: детали

В Киев в понедельник, 12 февраля, прибыли представители Международного валютного фонда (МВФ). Ожидается, что стороны обсудят экономические вызовы и международные обязательства Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян. "Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начинает сегодня в Киеве встречи с представителями власти Украины и другими партнерами", - говорится в заявлении.

Команда МВФ также будет принимать 13 февраля участие в инаугурационном заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины, администрируемого МВФ. На этой встрече представителей власти Украины, партнеров по развитию и специалистов МВФ будут обсуждаться "приоритеты усиления способностей Украины и поддержка МВФ этой важной задачи".

После этих встреч 17 февраля миссия МВФ во главе с Гевином Греем начнет дискуссии с представителями власти Украины в Варшаве в контексте третьего пересмотра поддерживаемой МВФ программы расширенного финансирования.

Напомним, Украина 14 декабря получила третий транш по рекордной программе расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ) – EFF. Речь идет о выделении еще 900 млн долларов из общей суммы 15,6 млрд долларов.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, искусственный интеллект (ИИ) в перспективе может заместить около 40% рабочих мест в мире. При этом ИИ, вероятно, окажет влияние на 60% рабочих мест в развитых экономиках и на 26% – в государствах с низким уровнем дохода, что также повлияет на неравенство между странами.

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