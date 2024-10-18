Ракетный террор России дал результат: стали известны последствия для экономики Украины

Ракетные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины нанесли значительный удар экономическому потенциалу страны. В связи с этим рост экономики страны замедлится и значительно замедлится в этом и следующем годах.

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Об этом сообщили в Экономическом обзоре Всемирного банка для Европы и Центрального Всемирного банка. "Из-за значительного ущерба от вторжения России и масштабных перебоев с электроэнергией роста в Украине вероятно замедлится с 5,3% в прошлом году до 3,2% в этом году и 2% в 2025 году", - говорится в прогнозе международного финансового учреждения.

Следует отметить, что Всемирный банк ухудшил свой прогноз для украинской экономики на 2025 год на 4,5 б.п. Ранее в организации видели возможность для роста на 6,5%.

В то же время в 2026 году экономика Украины может вырасти на 7%, считают аналитики Всемирного банка. Хотя раньше они прогнозировали рост на 5,1%.

России экономисты прогнозируют еще менее радостную картину, объясняемую жесткой монетарной политикой и сильными ограничениями в отношении производственных мощностей и трудовых ресурсов. Учитывая это, экономика страны-агрессорки будет расти так:

в 2024 году – на 3,2%;

в 2025 году – на 1,6%;

в 2026 году – на 1,1%.

Между тем, в Национальном банке Украины оценили, что инфляция в 2024 году ускорилась до 7,5%, к ценовой катастрофе это не приведет. "Инфляция будет оставаться умеренной в 2024 году. Этому будут способствовать меры Национального банка по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и обеспечения устойчивости валютного рынка", – говорят в НБУ.

В дальнейшем темпы роста цен будут оставаться умеренными, считают в НБУ – уже в 2025 году инфляция замедлится до 6,6%. А вот возвращения инфляции в целевой коридор в 5% Нацбанк ожидает не раньше 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк будет ограничивать колебания курса. В регуляторе объяснили, как это повлияет на цены в Украине.

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