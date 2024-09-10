Некоторые продукты подорожали на 36%: инфляция в Украине побила годовой рекорд

В Украине по итогам августа 2024 года годовая инфляция ускорилась до 7,5%, нового максимума за последний год, с августа-2023. В годовом измерении (к августу-2023) цены на продукты питания выросли на 6%. Сильнее всего за год подорожали овощи – сразу на 36%

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А вот за месяц потребительские цены выросли на 0,6% (против 0% в июле). За август продуктовая инфляция составила 0,9%, заметнее всего повысилась стоимость яиц. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Так, в августе больше всего выросли цены на такие продукты:

сахар – "плюс" 7,1% (это не перебило годовое снижение цены на сахар на 1,7%);

овощи – 5,2% (за год за год рост составил аж 36%);

хлеб –2,4% (подорожание за год – уже на 12,2%).

"На подорожание продуктов влияет засуха в этом году. Овощи в августе этого года на 36% дороже, чем в августе 2023 года. Вероятно, цены растут быстрее из-за обесточивания и необходимости обеспечения альтернативных источников электроэнергии", – предполагают аналитики Центра экономической стратегии (ЦЭС).

В течение августа при этом в продуктовой корзине дешевели только фрукты – на 7,4%. Правда, за год все равно фиксируется заметное подорожание, на 10,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,4%. А вот одежда и обувь подешевели на 2,9%, в том числе одежда – на 2,4%, обувь – на 3,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,6%. В Госстате отмечают, что это в основном произошло из-за подорожания автомобилей на 1,2%, проезда в автомобильном пассажирском транспорте на 0,6%, а также роста цен на топливо и смазочные материалы на 0,5%.

Что будет с ценами до конца года: НБУ предупредил украинцев

Национальный банк Украины (НБУ) еще в конце июля ухудшил прогноз инфляции на 2024 год. Ожидается, что к декабрю вместо 8,2% рост потребительских цен составит 8,5%.

В при этом НБУ уверяют, что ценовой катастрофы не будет. "Инфляция будет оставаться умеренной в 2024 году. Этому будут способствовать меры Национального банка по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и обеспечения устойчивости валютного рынка", – говорят в НБУ.

В дальнейшем темпы роста цен будут оставаться умеренными, считают в НБУ. Так, уже в 2025 году инфляция замедлится до 6,6%.

А вот возвращения инфляции в целевой коридор Нацбанк ожидает не раньше 2026 года. "В 2026 году вместе с постепенной нормализацией функционирования экономики и улучшением ситуации в энергетике инфляция вернется к цели НБУ в 5%", – отмечают в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк будет ограничивать колебания курса. В регуляторе объяснили, как это повлияет на цены в Украине.

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