"Работодатели гоняются за пенсионерами": в Украине начали активно предлагать работу старшему поколению

В Украине работодатели начали активно приглашать на работу людей пенсионного возраста. И хотя такая ситуация характерна не для всех сфер, общая тенденция – в пользу людей старшего поколения.

"Работодатель буквально гоняется за людьми этой возрастной категории. Знаете, какая наиболее привлекательная для любого работодателя категория, если речь идет о труде мужчин? Это категория мужчин 60+", – рассказала в интервью РБК-Украина директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова.

Она заявила, что начался "серебряный век" экономики. Когда речь идет о лицах старшего возраста, у них есть тот социальный капитал, которого нет у молодежи. У них есть та ответственность, которой в подавляющей степени не хватает молодежи.

"Я делаю такую оценку не только по собственным наблюдениям, но и по первым результатам нашего исследования, которое благодаря публичной инициативе "Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 50+", проводится нашим институтом с целью определения перспектив формирования безбарьерной среды трудовой активности людей старшего возраста при поддержке компании JTI Украина", – рассказывает она.

Охотно берут пенсионеров в такие отрасли:

сельское хозяйство,

промышленность,

строительство,

транспорт.

В то время как ритейл, продажи, информационно-коммункационный сектор, колл-центры, ресторанный бизнес отстраняют людей старшего возраста от работы с клиентом или с новыми технологиями.

"Вы можете себе представить у нас официанта в возрасте 60, да даже и 50+? Это нереально, потому что надо носить тяжелые подносы, надо быстро бегать, надо много чего делать, чего человек в 60 лет уже не может. И в то же время там не нужны те навыки, которые есть у людей постарше. А вот в бэк-офисах ресторанов (кухня) людей старшего возраста очень много. Не хочу сказать, что подавляющая часть, но действительно их там очень много. Та же ситуация – в ритейле, в недвижимости", – объяснила Либанова.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2026 года работодатели в Украине ежеквартально должны выполнять нормативы трудоустройства лиц с инвалидностью и платить целевой взнос в случае их невыполнения. Впервые к уплате обяжут и бюджетные учреждения, а размер взноса будет определяться в зависимости от средней зарплаты и количества незанятых рабочих мест для людей с инвалидностью.

