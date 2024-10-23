Путина жестко предупредили о последствиях "зернового террора" Украины: что сказал премьер Британии

Участившиеся ракетные атаки России на портовую инфраструктуру Украины задерживают доставку продовольствия для жителей Палестины и стран Глобального Юга. Таким образом кремлевский диктатор Владимир Путин рискует усугубить гуманитарный кризис и вызвать голод во многих уголках мира.

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Об этом 23 октября заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что российские обстрелы участились как раз во время уборочной кампании.

Стармер напомнил поставки украинской сельскохозяйственной продукции имеют решающее значение для глобальной продовольственной безопасности. А атаки уже спровоцировали рост цен на продовольствие и топливо для самых нуждающихся слоев населения по всему миру.

В частности, из-за российских обстрелов задержалось отправление из Украины судна MV SHUI SPIRIT, которое перевозило в Палестину растительное масло в рамках Всемирной продовольственной программы. Кроме того, РФ ударила по двум судам, которые должны были доставить в Египет груз кукурузы для Южной Африки, также в рамках Всемирной продовольственной программы.

"Неизбирательные удары России по портам в Черном море подчеркивают, что в своих попытках заставить Украину подчиниться Путин готов поставить на карту продовольственную безопасность во всем мире. Поступая так, в попытке одержать верх в своей варварской войне он вредит миллионам уязвимых людей в Африке, Азии и на Ближнем Востоке", – заявил Кир Стармер.

Стоит отметить, что с 5 по 14 октября войска РФ повредили четыре грузовых судна, которые стояли на якоре в портах Одесской области:

5 октября в порту Южного – MV PARESA (под флагом Сент-Китс и Невис);

7 октября в порту Одессы – MV OPTIMA (под флагом Палау);

8 октября в порту Черноморска – MV SHUI SPIRIT (под флагом Панамы);

14 октября в порту Одессы – NS MOON (под флагом Белиза).

"Россия не уважает нормы и законы, которые регулируют нашу международную систему. Их незаконное вторжение было не только вопиющей атакой на основы Устава ООН, но и то, как они вели свою войну на Украине, демонстрирует отсутствие уважения к человеческой жизни или последствиям их вторжения по всему миру", – резюмировал британский премьер.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с критикой действий РФ ранее выступили и в Европейском Союзе. При этом в ЕС подчеркнули, что атаки РФ были совершены на суда, принадлежащие странам, которые режим Кремля считает дружественными.

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