Путин заблокировал морской экспорт зерна из Украины: что теперь будет с курсом доллара

Президент РФ Владимир Путин разрушил зерновую сделку о морском экспорте агропродукции из Украины. Движение кораблей он заблокировал, однако это не повлияет на курс доллара и значительно не повредит торговому балансу как минимум в течение первых месяцев.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Украинские власти пытаются договориться об "оживлении" "зернового коридора", и такие перспективы есть. Возможно, без привлечения России, говорит руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. По его словам, ожидать решения проблемы можно в течение одного-двух месяцев. При этом на курс доллара в Украине блокирование морского коридора не повлияет.

"Если говорить о последствиях блокирования морских портов – в этом году они не будут существенными и заметными, и о каком-то влиянии на курс доллара говорить не стоит. Эта зерновая сделка действительно сыграла свою большую роль в вывозе зерна урожая 2021 года, который фактически вывозился весь 2022 год. Но в 2022-м и 2023-м урожай зерна значительно меньше, соответственно, наши запасы зерна и другого продовольствия, которые Украина потенциально может вывезти, намного меньше", – рассказывает Паращий в комментарии OBOZREVATEL.

"Зерновой коридор" уже не настолько критически важен для торгового баланса, считает аналитик. Он важен для аграриев, потому что это самый дешевый способ вывозить пшеницу и кукурузу. По другим культурам – они уже вывозятся альтернативными путями.

"Для нашего торгового баланса сделка не настолько важная. У нас есть и время для переговоров, чтобы спокойно договариваться об альтернативах с ООН, Турцией, Китаем, ЕС", – отмечает аналитик. Ситуация действительно значительно лучше, чем была при открытии "зернового коридора", добавляет директор по научной работе, руководитель Центра экономических исследований Вероника Мовчан.

Зерно, которое сейчас хранится в Украине, можно вывезти и без "зернового коридора". Например, использовать дунайские порты, которые последнее время активно развиваются, а также железнодорожными путями. При этом если раньше был сезон активного экспорта зерна, то сейчас из-за инфраструктурных ограничений его придется равномерно отправлять в течение года.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в Болгарии Олеся Илащук и министр экономики Болгарии Никола Стоянов обсудили возможность углубления торговых отношений между странами. В ходе встречи, в частности, говорили об увеличении импорта украинского зерна и подсолнечника.

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