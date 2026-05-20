Британия отменила санкции против России: какие ограничения больше не действуют

Великобритания разрешила ввоз в страну дизельного и авиатоплива, произведенных из российской сырой нефти. Таким образом Соединенное Королевство смягчило санкции против РФ. Причиной же этого называется желание смягчить рост цен на британском из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается:

Также Британия выдала временную лицензию на морскую перевозку сжиженного природного газа (СПГ) с российских проектов "Сахалин-2" и "Ямал СПГ".

Лицензия будет действовать до 1 января 2027 года.

"Разрешение по дизелю и авиатопливу последовало за аналогичным решением США... Критики которого считают, что это позволяет Кремлю зарабатывать больше денег и финансировать войну в Украине", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в отличие от СПГ, разрешения на ввоз дизеля и авиатопливо будут дейстовать бессрочно. Т.е., фактически ограничения для РФ были полностью сняты.

Впрочем, акцентируется, власти "пообещали периодически пересматривать" новые правила. Что может привести к "необходимости менять их или вообще отменять".

У Британии действительно проблемы?

В то же время, отмечается, конфликт на Ближнем Востоке значительно ударил по экономике Британии. В частности, утверждают аналитики:

Подорожание топлива также усилило давление на цены.

Количество вакансий сокращается.

"Власти пытаются смягчить ситуацию на фоне инфляции и роста затрат на энергоресурсы... Война в Иране ухудшает экономические перспективы", – рассказали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Индия ранее отклонила предложение России о продаже ей сжиженного природного газа, на который распространяются санкции США. В Нью-Дели приняли такое решение несмотря на дефицит, вызванный напряженностью на Ближнем Востоке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!