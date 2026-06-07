Связанный с Дерипаской завод в Ирландии может работать на российский ВПК – FT

Крупнейший в Европе глиноземный завод Aughinish Alumina (Ирландия), принадлежащий компании "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски, может напрямую использоваться военно-промышленным комплексом РФ в войне против Украины. Главным импортером глинозема является предприятие в Красноярске, которое может быть критически важным военно-промышленным центром России.

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В связи с этим правительство Ирландии столкнулось с мощным политическим давлением из-за деятельности Aughinish Alumina. Об этом сообщает Financial Times.

Прямой след в российском ВПК

Ситуаци до предела обостряет политическую обстановку в Дублине, ведь уже 1 июля Ирландия должна возглавить председательство в Европейском Союзе. Хотя сам завод Aughinish Alumina на юго-западе Ирландии официально не находится под санкциями ЕС, его материнская компания "Русал" была основана олигархом Дерипаской. Данные российской таможни за 2025 год и расследования ведущих медиа раскрывают тревожные логистические цепочки.

Главным импортером ирландского глинозема является завод "Русала" в Красноярске – городе, который Киевская школа экономики классифицирует как критически важный военно-промышленный центр России. Торговое подразделение "Русала" поставляет металл компании АСК, обеспечивающей нужды российского ВПК.

Аналитики подчеркивают, что после засекречивания Кремлем госзакупок в 2023 году, алюминий стал одним из самых востребованных товаров среди оборонных предприятий РФ.

Рост поставок и дипломатический скандал

Посольство Украины в Дублине уже выразило глубокую обеспокоенность происходящим. Дипломаты указывают на тревожный торговый поток, ведь экспорт ирландского глинозема в Россию вырос с 196 млн евро в 2021 году до 315 млн евро в 2025 году.

При этом возникли серьезные разногласия касательно реальных объемов торговли в текущем году. Национальное статистическое ведомство Ирландии заявило, что в первом квартале на Россию пришлось 83% экспорта завода. В самом "Русале" эту цифру опровергают, заявляя о 51%, что, тем не менее, выше показателей 2025 года в 45%.

Ирландия на пороге председательства в ЕС

Ситуация ставит руководство Ирландии в крайне неловкое положение перед международным сообществом. Страна приняла десятки тысяч украинских беженцев и декларирует полную поддержку Киева, но при этом фактически закрывает глаза на работу стратегического завода.

Представители правящей коалиции и оппозиция требуют от правительства немедленных действий, не дожидаясь окончания внутреннего расследования. Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин признал, что завод является важным местным работодателем, однако подчеркнул, что власти "ни в коем случае не хотят, чтобы ирландская продукция наносила ущерб Украине".

Министерство предпринимательства Ирландии проводит всестороннее расследование, результаты которого обещают передать в Европейскую комиссию. Ожидается, что этот вопрос станет ключевым в ходе обсуждения следующего раунда санкций ЕС, который должен быть утвержден уже 15 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, ослабление санкций США против России фактически помогает российской оборонной промышленности, считает президент Украины Владимир Зеленский. Именно такую оценку он озвучил во время интервью американской программе.

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