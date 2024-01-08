Путин проиграл: Европа не замерзает без российского газа даже в сильный холод – Bloomberg

Несмотря на морозы до -25 градусов, европейские газовые трейдеры, по сути, уже прошли эту зиму, благодаря существенным запасам топлива. Это показало, что тактика российского диктатора Владимира Путина, построенная на угрозах "заморозить" Европу, полностью провалилась.

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Об этом написал в своей колонке для Bloomberg эксперт по вопросам энергетики и сырьевых товаров Хавьер Блас. Он указывает, что запасы газа в Европе все еще находятся на высоком уровне, а вот спрос на газ оказался совсем не таким высоким, как ожидалось.

"Запасы остаются значительно выше нормы для этого времени зимы... При нынешних тенденциях Европа начнет весну с заполнением своих подземных хранилищ газа более чем на 50%, в то время как средний показатель за 10 лет составляет всего 35%", – подсчитал Блас.

На этом фоне даже во время морозов цены на газ снизились до минимального уровня за последние несколько лет. "Проигравшим является президент России Владимир Путин, который в течение последних двух лет использовал непредвиденные энергетические доходы для финансирования своей войны в Украине", – отмечает Блас. При этом Кремль также перманентно устраивал информационные атаки, которые должны были убедить европейцев, что им якобы не выжить без российского газа.

Еще в начале зимы 2023-2024 гг. эти угрозы имели определенный эффект. Многие эксперты прогнозировали, что цены на газ в Европе будут расти из-за уменьшения запасов и повышения спроса на него в холодное время года. Однако, на деле все оказалось иначе.

Запасы газа находятся на высоком уровне, т.к. в прошлом году было произведено и закуплено больше газа, чем потреблено. Кроме того, начало зимы выдалось относительно теплым, что снизило спрос.

Россия все еще поставляет газ в Европу через газопроводы, а также продает на европейский долю своего СПГ (сжиженного газа). То есть изменения в ценах на газ в Европе могут непосредственно влиять на экономику России и на доходы, получаемые от экспорта газа.

Однако объемы продаж российского ресурса Европе существенно упали, когда РФ в 2022 году почала сама блокировать поставки топлива в надежде добиться от ЕС снижения поддержки Украины. Из-за этого общий экспорт газа из РФ обвалился до уровня времен СССР.

По мнению Бласа, ситуация может измениться в будущем, если спрос на газ возрастет или если произойдет какой-то неожиданный инцидент в газовой инфраструктуре. Поэтому, газовые трейдеры в ЕС продолжают следить за ситуацией на рынке и анализировать все возможные сценарии развития событий.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики считают, что Россия надолго потеряла значительную долю на мировом газовом рынке. Главной причиной является именно то, что Кремль перекрыл поставки в многие страны ЕС, чтобы добиться уступок в отношении войны против Украины.

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