"Путин очень хочет убить импорт": экономист объяснил, как диктатор загоняет россиян в "новый СССР"

Россия стоит на грани экономического возвращения в советское время. Владимир Путин и его правительство стремятся максимально сократить импорт, что приводит к созданию закрытой экономики с низкокачественной продукцией и дефицитом товаров. Ожидается, что это путь в "новый СССР", где полки магазинов снова могут опустеть, а потребители будут вынуждены довольствоваться тем, что есть.

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Об этом OBOZ.UA рассказал Игорь Липсиц, ученый-экономист и маркетолог. "Путин очень хочет убить российский импорт, без шуток. Есть задача сократить долю импорта в российском ВВП до 17%. Это как раз советская норма. Это как раз очереди за югославскими сапогами и когда финские дубленки завозили, и это был очень большой блат, успеть такое раз в жизни было очень большое".

Любая экономика нуждается в товарах, поступающих из двух источников: внутреннее производство и импорт. Проблема в том, что российская промышленность исторически не отличалась высоким качеством продукции. Это еще одно наследие СССР, если рынок закрыт, то стимул улучшать качество отсутствует, ведь выбора у потребителей нет.

Однако импорт также требует финансовых ресурсов, а именно валюты. Основной источник валюты для России – экспорт, прежде всего, нефти и газа. Но из-за санкций и ограничений внешняя торговля РФ падает, а вместе с ней сокращается приток валюты. Меньше валюты – меньше возможностей закупать импортные товары. Как следствие, полки магазинов могут начать пустеть.

"Сама она производит обычно довольно паршивую продукцию. Это тоже наследие СССР – поэтому когда у тебя закрытый рынок, напрягаться по качеству и другим параметрам не нужно, купят и так... Это наследие осталось, поэтому в России очень мало того, что там делают хорошо", – объясняет Липсиц.

Самым ярким примером перемен является автомобильный рынок. Когда россияне привыкли покупать качественные машины и менять их каждые три года. Теперь ситуация кардинально поменялась. Большинство европейских и японских производителей покинули Россию, и на рынок хлынули китайские автомобили, которые по качеству значительно уступают тем, что были раньше.

"Россияне привыкли покупать хорошие машины. На пике они меняли машины в среднем раз в три года. Считалось, что больше трех лет ездить просто неприлично... А теперь, что они могут покупать? Покупают довольно паршивые китайские автомобили, сверкающие боками, но гниющие за два года", - отмечает Липсиц.

Многие покупатели вынуждены покупать машины, которые уже через два года начинают гнить. Альтернативой является импорт премиальных автомобилей через третьи страны, такие как Казахстан или ОАЭ. Но стоимость таких авто в 3-4 раза выше их первоначальной цены.

Россияне пока не верят в возвращение дефицита и полых полок. Они привыкли к полным магазинам и широкому выбору товаров. Но этот выбор был возможен только благодаря импорту, ныне оказавшемуся под угрозой.

Если нынешняя экономическая политика продолжится, страна может вернуться к советской реальности: ограниченному ассортименту, товарам сомнительного качества и дефициту. В условиях закрытой экономики стимул для улучшения продукции исчезает и рынок просто заполняется тем, что есть.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, когда западные инвесторы массово покинули Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину, в Кремле возлагали большие надежды на "дружественные" страны. Как оказалось, зря – по состоянию на октябрь 2024 г. объем иностранных инвестиций в РФ опустился до минимума за 15 лет.

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