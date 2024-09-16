Минимальная пенсия в 2025 году: чего ожидать украинцам и увеличится ли размер выплат

В 2025 году минимальная пенсия в Украине останется на уровне 2361 гривны, без повышений по сравнению с 2024 годом. Индексация пенсий произойдет в марте 2025 года, но значительное увеличение соцвыплат не предполагается.

Видео дня

Об этом говорится в проекте закона о Государственный бюджет Украины на 2025г. Правительство решило сохранить размер минимальной пенсии, прожиточного минимума и минимальной зарплаты на уровне декабря 2024 года.

Согласно пояснительной записке к проекту госбюджета на 2025 год, размер минимальной пенсии в Украине останется на уровне 2361 гривны, как и в 2024 году. Несмотря на ожидания повышения, правительство решило сохранить социальные стандарты на том же уровне. Это означает, что получающие минимальную пенсию пенсионеры не почувствуют изменений в своих выплатах в начале 2025 года.

В то же время правительство обещает провести индексацию пенсий в марте 2025 года, аналогично проведенным в 2024 году. Это может быть единственным шансом для некоторых пенсионеров увидеть определенное повышение пенсионных выплат в новом году.

Социальная защита остается важным направлением бюджета, как заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. В 2025 году на социальную сферу выделят 419,2 миллиарда гривен, из которых 237,9 миллиарда гривен направят в Пенсионный фонд. Кроме того, в поддержку социально уязвимых категорий граждан запланировано 127,9 миллиарда гривен.

Однако, несмотря на значительные расходы на социальные программы, размер минимальной пенсии останется неизменным. Это решение правительства обусловлено необходимостью сохранить бездефицитность бюджета Пенсионного фонда.

Что будет с другими социальными выплатами

Минимальная заработная плата в 2025 году будет установлена на уровне 8000 гривен, а прожиточный минимум будет оставаться на уровне 2920 гривен. Для разных категорий граждан эти показатели выглядят так:

для трудоспособных лиц – 3028 гривен;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 гривна (этот показатель соответствует минимальной пенсии);

(этот показатель соответствует минимальной пенсии); для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;

для детей до 6 лет – 2563 гривны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине часть пенсионеров имеет право на доплату к пенсии. Согласно изменениям в законодательстве, с сентября 2024 года в Украине вводится новая социальная выплата в размере 944,4 грн для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!