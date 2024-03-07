Протестующие фермеры выехали на тракторах в центр столицы и высыпали кучи гноя перед правительством: что происходит в Чехии

Чешские фермеры провели акцию протеста в столице страны – Праге. Во время нее они высыпали две большие кучи навоза перед зданием правительства и проехали на сотнях тракторов и другой сельскохозяйственной технике по улицам города. Требуют, среди прочего, поддержки в связи с торговым соглашением с Украиной.

Об этом сообщает Чешское радио. Отмечается: всего на акцию собралось несколько сотен людей.

"Фермеры [среди прочего] требуют от правительства не сокращать поддержку защиты животных и вернуть налог на землю на прежний уровень. Еще одно требование – обеспечение правительственной поддержки в связи с торговым соглашением с Украиной", – говорится в сообщении.

Гной перед правительством

В рамках акции фермеры проехались по Праге на тракторах, чем сильно усложнили движение. "Один из них тащил за собой военно-полевую кухню. У другого был тюк соломы", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, один из протестующих высыпал из трактора две большие кучи навоза – прямо перед зданием правительства. Впоследствии он был задержан полицией.

Протестуют не только в Чехии

Стоит понимать: протестуют аграрии не только в Испании – такие акции проходят по всей Европе. В частности, манифестации были организованы в:

Бельгии;

Германии;

Италии;

Греции;

Польше.

К примеру, в Испании протестующие ранее собрали колонны тракторов в центре Мадрида. А в Польше участники протеста разожгли костер, запустили сигнальные ракеты и притащили в центр города соломенный танк "Абрамс".

Все они требуют сокращения бюрократии, связанной с Общей аграрной политикой Европейского Союза. А также ослабления экологических правил ЕС.

Какие проблемы вызывает последнее, ярче всего демонстрирует ситуация, сложившаяся во Франции. "К примеру, пестицид диметоат, применяемый производителями вишни, был запрещен во Франции в 2016 году, а затем в Европейском союзе в 2019 году. Но из-за снижения производства вишни, последовавшего в Европе после введения этого, та компенсировала недостачу импортом обработанной пестицидом вишни из Турции", – объясняют аналитики RFI.

В то же время, пока европейские фермеры требуют решения своих проблем от своих же властей, польские аграрии винят во всем Украину. Поэтому они блокируют границу и прибегают к нападениям на поезда с украинским зерном.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной почти на 2 месяца – до 30 апреля. Ранее ее собирались закончить 10 марта. Таким образом поляки хотят добиться введения ограничений ввоза в страну агропродукции из-за пределов Европейского Союза, в т. ч. из Украины.

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