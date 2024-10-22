Прокуроры придумали, как получить огромные пенсии уже через 9 лет после вуза: рассказываем, как киевский правоохранитель бросался на медсестру, а его коллега скупил элитные квартиры на миллионы

В Украине около 525 прокуроров имеют высокие пенсии без необходимого стажа (25 лет). Они получили статус лица с инвалидностью и, воспользовавшись нормой закона, получили пожизненную выплату, имея 10 лет стажа (а некоторые и того меньше). Таким образом, появились сотни молодых прокуроров-пенсионеров, некоторые из которых уже сменили место работы, но все равно до конца жизни будут получать высокие прокурорские пенсии.

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OBOZ.UA рассказывает о том, как работает схема, а также о двух молодых киевских прокурорах, которые успели ею воспользоваться. Мы продолжим серию публикаций об "инвалидах совести" (тех, кто с помощью справок из МСЭК получает десятки тысяч гривен пенсий, имея мизерный стаж) до тех пор, пока закон не будет изменен, а эта схема не прекратит свое существование.

Как прокуроры получают ранние пенсии: киевский правоохранитель-хулиган и дипломат с элитной недвижимостью

Молодой киевский прокурор Ярослав Захарченко окончил Национальную академию прокуратуры летом 2013 года. А уже в 2022 году, получив 9 лет стажа, прокурор Киевской городской прокуратуры Ярослав Витальевич вышел на пенсию. Сначала он ушел на пенсию в связи с инвалидностью. МСЭК определила у него вторую группу. Сразу же прокурор обратился с требованием перевести его на прокурорскую выплату. ПФУ отказал, так как на тот момент мужчина работал прокурором всего лишь 9 лет и четыре месяца, а для лица с инвалидностью нужно хотя бы 10 лет стажа.

Но Захарченко через суд обязал Пенсионный фонд учесть в стаже работы в прокуратуре его период обучения. Таким образом, вскоре после своего 30-летия прокурор стал пенсионером. За прошлый, 2023 год он задекларировал пенсию в размере 20,9 тыс. грн в месяц. У прокурора нет семьи и он живет в квартире Анжелы Захарченко (вероятно, его матери). Анжела – супруга еще одного прокурора, Юрия Шендрика (работает в прокуратуре Черкасской области).

По какой причине молодой пенсионер Ярослав Витальевич получил инвалидность, работая прокурором, неизвестно. Но упоминания о его нахождении в инфекционном отделении киевской больницы (вероятно, он болел коронавирусом) OBOZ.UA удалось найти в документах Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. В апреле 2020-го он, как говорится в материалах решения №282дп-20, "ссорился, кричал, угрожал "расправой" руководству больницы", "напал на старшую медсестру", а еще показывал удостоверение прокурора и требовал отдельную палату.

А в 2022-м прокурор с инвалидностью "находясь в нетрезвом состоянии, в общем коридоре помещения здания Киевской городской прокуратуры нецензурно высказывался в адрес своих коллег, вел себя агрессивно и неадекватно, пытался спровоцировать драку, создал конфликтную ситуацию". Об этом говорится в решении комиссии уже под номером №168дп-22.

Высокая прокурорская пенсия сопровождает правоохранителей с инвалидностью даже после увольнения из органов. Например, Павел Безмащук сейчас трудоустроен в МИД на должности первого секретаря по консульским вопросам посольства Украины в Исламской Республике Пакистан. Молодой дипломат ежемесячно получает 21 тысячу гривен пенсии. Это больше, чем его официальная зарплата в МИД (17,5 тыс. грн).

Дипломат работает в посольстве за границей, поэтому в прошлом году также получал компенсацию в размере 230 тыс. грн. За 2023-й (зарплата плюс компенсация) МИД заплатил ему 2,9 млн грн. Еще 252 тысячи он получил от ПФУ. Безмащук несколько лет судился с ПФУ. В материалах дела отмечено, что он получает пенсию с 2016-го, так как имеет инвалидность. А размер выплат составляет 60% от прокурорской зарплаты (об этом говорится в материалах дела №758/7788/19).

Если обычные украинцы с инвалидностью получают в среднем 4,8 тыс. грн, то пенсия с инвалидностью Безмащука – в четыре раза выше. После увольнения из прокуратуры он принимал участие в конкурсе на должности в ГБР, САП, но в результате проиграл и устроился на работу в Счетную палату, а затем перешел на дипломатическую службу.

В конце 2020 года Безмащук официально потратил 4,5 млн грн на покупку квартиры площадью 98,5 кв.м в Киеве по ипотеке. Речь идет о жилье в элитном ЖК по ул. Кожемяцкой. В этом доме сейчас средняя стоимость квадрата – около двух тысяч долларов (82 тыс. грн). Рыночная цена квартиры может достигать 8 млн грн. Дипломат с прокурорским прошлым должен вместе со своей женой, которая получает зарплату преподавателя Национальной академии прокуратуры размером 4,2 тыс. грн в месяц, даже с ипотекой, всю жизнь собирать на покупку такой квартиры.

Но за пять лет до этой покупки на супругу-преподавательницу оформили квартиру площадью 97,4 кв.м на ул. Воздвиженской. Квартира здесь также может стоить около 8 млн грн. Кроме того, супруги задекларировали еще 147 тыс. долларов сбережений. И это при том, что общий доход семьи составлял:

в 2021-м – 1,4 млн грн (45 тыс. долларов накопления);

в 2020-м – 1,1 млн грн (12 тыс. долларов накопления);

в 2019-м – 977 тыс. грн (12 тыс. долларов накопления);

в 2018-м – 665,5 тыс. грн (осталось 12 тыс. долларов хранения, купили авто);

в 2017-м – 541,8 тыс. грн (80 тыс. долларов накопления);

в 2016-м – 38,8 тыс. грн (80 тыс. долларов накопления).

Лишь после начала работы в МИД и переезда в Пакистан доход семьи ощутимо возрос. Но и до этого, имея средние доходы, двоих детей, прокурор-дипломат смог накопить большую сумму и вместе с женой купить две большие элитные квартиры.

Пенсионный фонд грабят годами? Как прокуроры получают "вторую зарплату" пожизненно

У украинских прокуроров особые пенсионные права. Они могут выйти на заслуженный отдых, имея всего 25 лет стажа, 15 из которых – работа на должностях прокуроров. Если получить образование, к примеру, в 21 год, начать работать ассистентом прокурора, позже получить должность прокурора, то, если повезет, уже в 46 лет можно выйти на пенсию. Размер пенсии будет при этом составлять не менее 60% от зарплаты. Обычные украинцы с действующей формулой могут получить менее чем 30% от своей зарплаты.

Однако таких прав некоторым прокурорам оказалось мало. В законе "О прокуратуре" (ч. 9 статьи 86) говорится, что если прокурор имеет инвалидность, то для получения пенсии достаточно иметь 10 лет стажа работы в органах прокуратуры. Именно благодаря этой странной норме закона в Украине сотни прокуроров начали массово оформлять инвалидность и получать пенсии, едва достигнув своего 30-летия.

OBOZ.UA проанализировал десятки пенсионных дел прокуроров. Оказалось, что стражи порядка через суды заставляли Пенсионный фонд признавать "прокурорским стажем" время обучения в вузах, работу помощниками. В результате высокие прокурорские пенсии в некоторых случаях назначались тем, кто непосредственно прокурором проработал всего лишь 6 (!) лет.

При этом средняя пенсия прокурора, как говорят собеседники OBOZ.UA в ПФУ, составляет 21 819 грн. Но у областных прокуроров такая "пенсия" может достигать более 90 тыс. грн в месяц. И речь идет именно о пенсии, то есть пожизненной выплате, которая повышается вместе с зарплатами прокуроров. Сейчас такую пенсию именно из-за инвалидности и при наличии всего от 10 лет стажа получают 525 прокуроров по всей стране.

Самый известный из них – уже бывший прокурор Хмельницкой области Алексей Олейник, о котором первым написал журналист Юрий Бутусов. Как удалось выяснить OBOZ.UA, он получил инвалидность (а точнее, решение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об инвалидности второй группы) с разницей всего в два месяца со своей супругой-прокурором. Это вместе с судами против ПФУ обеспечило прокурорскую семью высокими пенсиями смолоду.

Олейника после скандала уволили. Но это только один из прокуроров. Схема с получением инвалидности ради пенсии согласно ч. 9 ст. 86 существует уже много лет. За это время некоторые прокуроры получили из бюджета ПФУ миллионы гривен, на которые они не имели права. Справку об инвалидности получают через МСЭК. Ряд расследований правоохранителей и СМИ, в том числе и издания OBOZ.UA, указывает на масштабную коррупцию в системе принятия решений по инвалидности. Чаще всего коррупционные схемы локализованы в пределах региона. Коррумпированные главы МСЭК обеспечивают необходимыми решениями в том числе и правоохранителей, благодаря чему они становятся неприкосновенными. Вместе с тем "свои" люди должны быть и в Пенсионном фонде.

Например, чтобы прокурору получать пенсию без действующего ограничения в 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных (23,6 тыс. грн), придется выбороть это решение через суд. Суды чаще всего принимают сторону пенсионеров. ПФУ не выполняет решение судей на десятки миллиардов гривен. Если обычные украинцы исполнения выигранных в судах дел, скорее всего, не дождутся, то выигранные дела прокуроров по какой-то причине Пенсионный фонд охотно принимает во внимание.

Закон разрешает заставить Пенсионный фонд вернуть в бюджет всю сумму незаконно начисленной выплаты. И если инвалидность прокуроров не подтвердится, они обязаны вернуть средства и понести справедливое наказание. Вместе с тем необходимо изменить и сам закон "О прокуратуре". Почему прокуроры с инвалидностью могут получать высокие пенсии, а обычные украинцы с инвалидностью имеют мизерные выплаты?

Есть вопрос и к справедливости размера прокурорских пенсий. Если нет средств для того, чтобы обеспечить пенсии украинцам хотя бы в среднем размере в 40% от зарплаты, то почему прокуроры получают до 90%? Сейчас Конституция запрещает ухудшать социальные выплаты любой категории, даже прокурорам, однако, возможно, для справедливости необходимо внести изменения и в Основной Закон страны для этого.