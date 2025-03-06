Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили в банках
В украинских банках ощутимо снизили курс наличного доллара. В полдень 6 марта его установили на среднем уровне 41,18/41,73 грн (покупка/продажа), что на 12 коп. ниже как в покупке, так и в продаже. В целом же курс американской валюты в банках находится в ранее прогнозируемых рамках.
Вместе с тем, крупные учреждения продают валюту по 41,48-41,8 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,55 грн;
- ПУМБ – 41,8 грн;
- Райффайзен Банк – 41,48 грн;
- Сенс Банк – 41,6 грн;
- Укрсиббанк – 41,7 грн;
- Кредобанк – 41,59 грн;
- Таскомбанк – 41,69 грн;
- абанк – 41,8 грн.
Покупают же они ее по 40,95-41,21 грн. В частности:
- ПриватБанк – 40,95 грн;
- ПУМБ – 41,2 грн;
- Райффайзен Банк – 41,1 грн;
- Сенс Банк – 41,15 грн;
- Укрсиббанк – 41,1 грн;
- Кредобанк – 41,21 грн;
- Таскомбанк – 41,2 грн;
- абанк – 41,2 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Изменили курс доллара и в обменниках. Там его определили на среднем уровне 40,97/41,58 грн (покупка/продажа). Это:
- на 14 коп. ниже в покупке;
- на 4 коп. выше в продаже.
В целом, рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, до конца текущей рабочей недели (7 марта) курс доллара в банках будет находиться в пределах от 41,1 до 42,1 грн. А вот в обменниках – в пределах от 41,3 до 42,05 грн.
"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) по доллару в пределах от 20 до 25 копеек. Но если отрицательный сценарий встречи в Белом доме спровоцирует повышенный спрос на валюту со стороны граждан, владельцы обменников могут попытаться сыграть "на повышение", – рассказал аналитик.
Среди сезонных факторов же, которые могут повлиять на курсовую ситуацию на этой неделе, он выделил приближение 8 марта. "Как бы то ни было, мужское население пытается побаловать своих представительниц прекрасного пола. Соответственно, растет спрос на импортные товары, даже в условиях войны", – рассказал аналитик.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. При обмене используется наличный курс ПриватБанка.
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