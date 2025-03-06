Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили в банках

В украинских банках ощутимо снизили курс наличного доллара. В полдень 6 марта его установили на среднем уровне 41,18/41,73 грн (покупка/продажа), что на 12 коп. ниже как в покупке, так и в продаже. В целом же курс американской валюты в банках находится в ранее прогнозируемых рамках.

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Вместе с тем, крупные учреждения продают валюту по 41,48-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,55 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,48 грн;

Сенс Банк – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн;

Кредобанк – 41,59 грн;

Таскомбанк – 41,69 грн;

абанк – 41,8 грн.

Покупают же они ее по 40,95-41,21 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,95 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,15 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн;

Кредобанк – 41,21 грн;

Таскомбанк – 41,2 грн;

абанк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Изменили курс доллара и в обменниках. Там его определили на среднем уровне 40,97/41,58 грн (покупка/продажа). Это:

на 14 коп. ниже в покупке;

на 4 коп. выше в продаже.

В целом, рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, до конца текущей рабочей недели (7 марта) курс доллара в банках будет находиться в пределах от 41,1 до 42,1 грн. А вот в обменниках – в пределах от 41,3 до 42,05 грн.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) по доллару в пределах от 20 до 25 копеек. Но если отрицательный сценарий встречи в Белом доме спровоцирует повышенный спрос на валюту со стороны граждан, владельцы обменников могут попытаться сыграть "на повышение", – рассказал аналитик.

Среди сезонных факторов же, которые могут повлиять на курсовую ситуацию на этой неделе, он выделил приближение 8 марта. "Как бы то ни было, мужское население пытается побаловать своих представительниц прекрасного пола. Соответственно, растет спрос на импортные товары, даже в условиях войны", – рассказал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. При обмене используется наличный курс ПриватБанка.

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