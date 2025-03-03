Украинские банки готовятся ощутимо переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (7 марта) он будет находится в пределах от 41,1 до 42,1 грн. Вечером же 3 марта банки выставили курс валюты на среднем уровне 41,3/41,9 грн (покупка/продажа). То есть не исключается его снижение в покупке и рост в продаже.

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А вот в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 41,3 до 42,05 грн. Вечером же 3 марта обменные пункты:

покупают доллар в среднем по 41,25 грн;

продают по 41,73 грн.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) по доллару в пределах от 20 до 25 копеек. Но если отрицательный сценарий встречи в Белом доме спровоцирует повышенный спрос на валюту со стороны граждан, владельцы обменников могут попытаться сыграть "на повышение", – рассказал аналитик.

При этом он подчеркнул: в ближайшую неделю геополитика будет главным фактором, влияющим на курс доллара в Украине. Ведь:

Реальные договоренности с США "зависли в воздухе".

Европа пока не достигла консенсуса относительно единой поддержки Украины в войне против России.

"Это создаст дополнительное давление на курс гривни по отношению к доллару на всех сегментах нашего валютного рынка. Пока эта ситуация не разрешится, Нацбанку придется все активнее выходить на межбанк для поддержки курса нацвалюты на торгах и сглаживания потенциальных скачков курса, причем не только на этой неделе", – объяснил Козырев.

В то же время, отметил он, население продолжит активно покупать валюту по всем сегментам валютного рынка. Особенно в первые дни марта, когда лимиты на покупку валюты на карты в пределах эквивалента 50 тыс. грн и на депозиты от 3 месяцев в пределах эквивалента 200 тыс. грн "еще не закрыты покупками".

"Среди сезонных факторов на этой неделе сезонных факторов стоит отметить приближение 8 марта. Как бы то ни было, мужское население пытается побаловать своих представительниц прекрасного пола. Соответственно, растет спрос на импортные товары, даже в условиях войны", – рассказал аналитик.

В целом же, резюмировал он, поведение наличного рынка будет полностью отражать ситуацию на межбанке – но с более активной реакцией на происходящее на мировых политических площадках и на валютных рынках. То есть, обменники будут:

реагировать на скачки курса доллара на внешних площадках;

корректировать свои ценники в течение дня – но учитывая реальный спрос и предложение в своем регионе.

Как сообщал OBOZ.UA,тем временем, украинцы жалуются на незаконные двойные курсы обмена валют на доллар в обменниках – в зависимости от года его выпуска. Так, старую валюту покупают по более низкому курсу, чем новую – как, впрочем, и продают.

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