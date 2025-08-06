Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские банки

В украинских банках подешевел наличный доллар. В полдень 6 августа они определили его в средние 41,35/41,90 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. ниже в покупке и 9 коп. продаже, чем днем ранее. Впрочем, несмотря на это, курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

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В целом же крупные учреждения продают доллар по 41,79-42 грн. Так:

Приватбанк – 41,85 грн;

Райффайзен Банк – 41,79 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 41,95 грн;

Таскомбанк – 41,95 грн;

абанк – 42 грн;

Прокредит Банк – 41,95 грн.

Покупают же они ее по 41,25-41,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,25 грн;

Райффайзен Банк – 41,5 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Укрсиббанк – 41,35 грн;

Таскомбанк – 41,35 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,4 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Изменили курс доллара и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 41,04/41,63 грн (покупка/продажа). Это

на 2 коп. ниже в покупке и на 9 коп. в продаже;

также находится в ранее прогнозируемых рамках.

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на ближайшие дни

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что до конца текущей недели (10 августа) в украинских банках и обменниках не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже. Так, прогнозируется, что стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн.

При этом подчеркивается: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках. А также 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продаж – 0,1-0,2 грн в банках. И 0,3-0,5 грн в обменниках.

Как сообщал OBOZ.UA, в тот же время, правоохранители разоблачили деятельность незаконных обменных пунктов – во Львовской области. Злоумышленники оказывали услуги по обмену иностранных валют (судя по опубликованным фото, в т.ч. долларов) без лицензий Национального банка.

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