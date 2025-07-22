Украинцам незаконно продавали доллары: где действовали "опасные" обменники

Правоохранители разоблачили деятельность незаконную обменных пунктов – во Львовской области. Злоумышленники оказывали услуги по обмену иностранных валют (судя по опубликованным фото, в т.ч., долларов) без лицензий Национального банка.

Видео дня

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

Такая деятельность не отражалась в бухгалтерском и налоговом учетах.

Это привело к уклонению от уплаты налогов в больших размерах.

В раках дела были проведены. По их результатам были изъяты:

Документы.

Компьютерная техника.

Мобильные телефоны.

Черновые записи.

Неучтенная наличка в гривне, а также иностранных валютах в эквиваленте более 12 млн грн.

"Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности", – говорится в сообщении.

Украинцам продавали фальшивые доллары

В то же время, в Украине стало больше поддельных купюр иностранной валюты. По данным НБУ, крайне низкий уровень изъятия поддельных банкнот иностранной валюты, наблюдавшийся в 2022-2023 годах, по итогам 2024 года почти вернулся к уровню 2021 года.

При этом "любимой" валютой у мошенников стал доллар – его подделывали в 93% случаев. А самой популярной у мошенников стала банкнота в 100 долларов – 90% от общего количества изъятых поддельных купюр американской валюты пришлось именно на нее.

"Во избежание случаев получения подделок иностранной валюты Национальный банк советует никогда не совершать валютно-обменные операции "на руках", через интернет и т.п. Для этого следует обращаться исключительно в лицензируемые Национальным банком пункты обмена валюты банков или небанковские финансовые учреждения", – посоветовали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска – банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости. Если же обменник использует разные курсы, то действует вопреки законодательству. За что должен быть наказан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!