В украинских обменниках готовятся к новому курсу: что будет с долларом с понедельника

В украинских обменниках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (4-10 августа) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн. В то же время вечером 2 августа там покупали ее в среднем по 40,9 грн, а продавали по 41,75 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы прогнозируются в банках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,6-42,2 грн.

Вечером же 2 августа там покупали доллар в среднем по 41,45 грн. А продавали по 42 грн.

При этом подчеркивается: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках. А также 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продаж – 0,1-0,2 грн в банках. И 0,3-0,5 грн в обменниках.

"На следующей неделе, несмотря на то, что спрос на доллар вырос, курс американской валюты останется в пределах коридора 41,6-42 грн. На рынке действует режим управляемой гибкости, согласно которому Нацбанк может осуществлять валютные интервенции, максимально насыщая спрос. А равновесие между продавцами и покупателями уменьшает риск роста курсов", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.

В целом же, отметил он, текущие изменения будут минимальными, разница между курсами купли-продажи мизерной. А курсы межбанка и наличного рынка будут почти тождественными.

"Также сохранится тренд разнонаправленных изменений. Курсовые показатели доллара могут периодически и расти, и снижаться, но такие изменения не будут представлять угрозу для устойчивости курсов и не будут провоцировать безумное поведение покупателей и продавцов валюты", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в целом в экспертной среде советуют украинцам инвестировать в валюту лишь до 30% сбережений. При этом 50% этих средств, отмечается, стоит вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

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