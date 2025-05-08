Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские банки

Украинские банки переписали курс наличного доллара. В полдень 8 мая они определили его в средние 41,1/41,79 грн (покупка/продажа). Это на 3 коп. ниже в покупке, но на 4 коп. выше в продаже, чем днем ранее. Тем не менее, курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

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В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,64-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

Райффайзен Банк – 41,64 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Универсал Банк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,75 грн;

Таскомбанк – 41,75 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,7 грн.

Покупают же они ее по 40,7-41,3 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,05 грн;

Райффайзен Банк – 41,39 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Универсал Банк – 40,7 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Таскомбанк – 41,2 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его определили в средние 40,96/41,47 грн (покупка/продажа). Это:

на 9 коп. выше в покупке;

на но на те же 9 коп. ниже в продаже.

Каким будет курс доллара в Украине

В свою очередь, финансовій аналитик Алексей Козырев рассказал, что в ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (9 мая) он будет находиться в пределах от 41,05 до 42 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках же доллар может вырасти как в покупке, так и в продаже. По словам аналитика, курс в них будет находиться в пределах от 41,1 до 41,9 грн.

Стоит ли скупать доллары

В то же время, в финансовом секторе считают, что облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) являются лучшим активом для инвестиций. А вот в доллар вкладываться там не советуют – ведь из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа доверие к американской валюте подорвано.

Как объяснил экономический эксперт Сергей Фурса, сейчас, несмотря на то, что "все ожидают мирового финансового кризиса", американские активы не рассматриваются как надежные. Притом что раньше все было наоборот.

В то же время деятельность Трампа, по его словам, создает неопределенность. Что "подрывает доверие как к американскому долгу, так и к доллару".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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