Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: что будет с долларом в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (9 мая) он будет находиться в пределах от 41,05 до 42 грн. Вечером же 6 мая банки покупают валюту по 41,23 грн, а продают по 41,83 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

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В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, доллар может вырасти как в покупке, так и в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в тех де пределах, что и в банках – от 41,1 до 41,9 грн. Вечером 6 мая там определили стоимость доллара в средние 40,9/41,5 грн (покупка/продажа).

"Большинство обменников и банков будут работать со спредом (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15-20 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил Козырев, на текущую ситуацию на ватном рынке будут влиять разные факторы. В частности:

сложные переговоры с владельцами украинских ВВП-варрантов по их реструктуризации;

внутренние вызовы, связанные с увеличением военных расходов.

Вместе с тем, признал он, в условиях жестких валютных ограничений НБУ и стабильного поступления западной финансовой помощи регулятор "имеет все механизмы и рычаги сдерживания девальвации гривни". По его словам, влиять на ситуацию НБУ позволяют:

"небольшие объемы рынка";

его зарегулированность.

"Кроме того, в первой декаде мая клиентам банков следует профинансировать свои расчеты с персоналом за апрель, а также гривневые расходы на текущую хозяйственную деятельность. Это придаст предложения валюты на межбанке от экспортеров и станет положительным фактором для нацвалюты", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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