Украинцам рассказали, во что лучше вкладывать деньги: стоит ли скупать доллары

В финансовом секторе считают, что облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) являются лучшим активом для инвестиций. В то же время, в доллар вкладіваться там не советуют – ведь из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа доверие к американской валюте подорвано.

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Об этом рассказал экономический эксперт Сергей Фурса. Он отметил: сейчас, несмотря на то, что "все ожидают мирового финансового кризиса", американские активы не рассматриваются как надежные. Притом что раньше все было наоборот.

"Что обычно происходит в такие моменты – даже если кризис приходит из США, как в 2008 году? Все начинают убегать в стабильные, надежные активы. И это всегда были американские активы – доллар становился сильнее, а американские долги покупали", – напомнил эксперт.

В то же время деятельность Трампа, по его словам, создает неопределенность. Что "подрывает доверие как к американскому долгу, так и к доллару".

А потому, по мнению Фурсы, лучше всего украинцам вкладывать свои сбережения в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Он объяснил:

Нацбанк "будет весь год держать курс фиксированным - к доллару по крайней мере".

Доходность ОВГЗ в 16% годовых "де-факто будет долларовой доходностью", что частично или полностью компенсирует движение курса американской валюты.

В свою очередь, управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко отмечает: также персепктивнім активом является земля сельскохозяйственного назначения. По его словам, в настоящее время "количество сделок, ликвидность и технологии постепенно позволяют инвестировать в это направление без риска потери контроля над этой землей".

"Инвесторам я бы рекомендовал сотрудничать с известными агрохолдингами, арендующими землю. Это залог того, что земля будет находиться в долгосрочной сельскохозяйственной обработке", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. В экспертной среде считают, что в мае он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн. Вместе с тем, на понедельник 5 мая же Нацбанк обновил его до 41,71 грн.

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