Пробки длиной в 10 км: что происходит на границе Польши и Германии

На польско-германской границе образовались пробки до 10 км. Причина – увеличение трафика и выборочные проверки немецких пограничников.

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Об этом сообщает rmf24. Отмечается: проблема будет только усугубляться – ведь 8 января "протестующие фермеры выйдут на автомагистрали Германии".

"Немецкие фермеры могут полностью парализовать страну – поскольку перекроют автомагистрали по всей Германии. А согласно решению суда, жители федеральных земель Берлин и Бранденбург могут бастовать безостановочно. Кроме того, к забастовке хотят присоединиться и представители другие отраслей – в том числе транспортники, железнодорожники и торговцы", – говорится в сообщении.

Протестуют же немецкие фермеры из-за правительственных планов жесткой экономии. Предусматривающих отмену налоговых льгот для сельского хозяйства.

Ожидается, что забастовки продлятся до 15 января. На этот день запланирована крупная демонстрация в Берлине.

Блокада в пункте пропуска "Медика-Шегини" снята

В то же время, 6 января в 21:00 по киевскому времени завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска "Медика-Шегини". Таким образом граница между Польшей и Украиной была разблокирована, а движение грузовиков возобновлено.

"Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков", – рассказали в Госпогранслужбе.

Также там отметили, что в последнее время на отдельных направлениях практически исчезли очереди – например, на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Причиной же их стало то, что водители и перевозчики из-за действий митингующих на территории Польши, выбирали для себя все возможные направления в соседних государствах, где они могли бы пересечь границу.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же 6 января польское правительство подписало соглашение с фермерами, приняв их условия. Речь идет о субсидиях на кукурузу, а также гарантиях на неповышение налогов и дешевые кредиты.

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