Правительство Польши подписало соглашение с фермерами: блокада границы с Украиной должна прекратиться

Польское правительство в субботу, 6 января, все же приняло требования фермеров и подписало с ними соглашение. Речь идет о субсидиях на кукурузу, а также гарантиях на не повышение налогов и дешевых кредитах.

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Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Чеслав Секерский в Жешуве. Об этом сообщает Polsat News.

В субботу министр Чеслав Секерский вместе с подкарпатским воеводой Терезой Кубас-Гул встретился с фермерами, которые протестовали на пограничном переходе в Медыке.

После 17:20 Кубас-Гул сообщил о подписании соглашения.

Министр пообещал удовлетворить все требования фермеров, которые включали запуск субсидий на кукурузу в размере 1 млн злотых, увеличение кредитования на ликвидные кредиты на 2,5 млрд злотых и сохранение уровня сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

"После подписания соглашения акция протеста на пограничном переходе в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внесения законодательных и уведомительных изменений, а также на время, необходимое для внесения дополнительных изменений", – говорится в соглашении.

Чеслав Секерский, комментируя документ, заявил: "Это соглашение не является ни началом, ни концом диалога, который мы начали и будем продолжать с фермерами. Мы хотим решать проблемы в диалоге с фермерами, при полном партнерском обсуждении. Мы знаем о сложностях в сельском хозяйстве".

Напомним, в субботу утром стало известно, что правительство Польши готово подписать соглашение с фермерами, чтобы прекратить блокаду пунктов пропуска в Украину. Польское аграрное министерство согласилось выполнить три условия фермеров.

Первая блокада границы длилась месяц, с 23 ноября по 24 декабря 2023 года, и была приостановлена в канун Рождества после встречи с министром сельского хозяйства Чеславом Сикорским и государственным секретарем Михалом Колодзейчаком.

После этого фермеры вернулись к оккупации польско-украинской границы, хотя правительство пообещало удовлетворить их требования, касающиеся как вопросов импорта продуктов питания из Украины, так и чисто польских финансовых вопросов.

Как сообщал OBOZ.UA, на границе Польши с Украиной в очередях остаются тысячи грузовиков. Самая сложная ситуация – на подъездах к крупнейшему КПП "Ягодин", который пропускает всего около 10% транспорта, физически способного пересечь там границу.

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