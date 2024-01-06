Польские фермеры сняли блокаду в пункте пропуска 'Медика-Шегини': что происходит

Вечером в субботу, 6 января, в 21:00 по киевскому времени завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска "Медика-Шегини". Граница между Польшей и Украиной была разблокирована, движение грузовиков возобновлено.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он ссылался на информацию, полученную от Пограничной стражи Республики Польша.

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.

"Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков. В настоящее время въезда в Украину перед пунктом пропуска "Медика-Шегини" ожидают 650 грузовиков", – отметили в ГПСУ. Водителей и перевозчиков призвали учесть эту информацию.

Также в эфире телемарафона "Єдині новини" Андрей Демченко отметил, что по состоянию на сейчас ГПСУ не фиксирует блокировку движения транспорта, в частности грузового, на границах Украины со Словакией, Румынией и Венгрией.

"Раньше были краткосрочные протесты, но сейчас движение достаточно интенсивное", – сказал он.

В ГПСУ добавили, что в последнее время на отдельных направлениях практически исчезли очереди – например, на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Демченко объяснил, что очереди были связаны с тем, что водители и перевозчики из-за действий митингующих на территории Польши выбирали для себя все возможные направления в соседних государствах, где они могли бы пересечь границу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что польское правительство 6 января подписало соглашение с фермерами, приняв их условия. Речь идет о субсидиях на кукурузу, а также гарантиях на неповышение налогов и дешевые кредиты.

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