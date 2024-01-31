В Украине резко переписали цены на популярный овощ: чего ожидать дальше

В Украине начала дешеветь свекла. Так, в начале текущей рабочей недели овощ поступает в продажу по 10-14 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели. Соответственно, уже в скором времени можно ожидать снижения цен на него и в магазинах с супермаркетами.

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Об удешевлении свеклы сообщили аналитики EastFruit. Они отметили: причиной этого стал низкий спрос.

"Украинские фермеры вынуждены снижать цены под влиянием крайне низкого спроса. При этом, даже по мере снижения цены активность покупателей остается довольно низкой", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, еще до середины января свекла в украинских хозяйствах дорожала. И в целом она до сих пор поступает в продажу "в среднем на 70% дороже, чем в конце января 2023 года".

Какие цены в супермаркетах

В супермаркетах же, по данным "Минфина", пока свеклу продают в среднем по 18,2 грн/кг. Что почти на 6 грн/кг превышает среднюю цену декабря.

Согласно же мониторингу OBOZ.UA, 31 января крупные сети выставили стоимость овоща в диапазоне 16,2-21,88 грн/кг. В частности:

Metro – 18,2 грн/кг;

Megamarket – 21,88 грн/кг;

Novus – 16,89 грн/кг;

Varus – 17,2 грн/кг;

Auchan – 16,2 грн/кг;

ЕкоМаркет – 16,9 грн/кг.

Дешевеет не только свекла

Подешевела в Украине не только свекла. Цены снизились и на огурцы.

В конце прошлой рабочей недели (22-26 января) отпускные цены составляли 70-100 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее. По данным аналитиков, дешеветь овощ начал по ряду причин. В частности:

у покупателей значительно снизилась заинтересованность в покупке;

большинство продавцов не успели распродать все имеющиеся запасы овоща.

Последнее, подчеркивается, приводит также к тому, что качество продукции снижается. "Что усугубляет ситуацию на рынке и также провоцирует ценовое снижение", – объяснили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине изменили цены на все основные группы продуктов питания. При этом, несмотря на то, что в целом за год – с декабря-2022 по декабрь-2023 – еда в Украине подорожала на 3,7%, на ряд позиций цены снизились. Больше всего – на подсолнечное масло, которое подешевело на 14,9%.

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