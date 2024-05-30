Президент страны ЕС первым в мире разрешил передать Украине активы РФ

Эстония официально разрешила изымать замороженные российские активы и использовать их для помощи Украине. Президент балтийского государства подписал соответствующий законопроект.

Об этом глава государства Алар Карис сообщил на своей странице в Facebook 30 мая. Президент назвал такой метод компенсации "новаторским", но выразил уверенность, что это обеспечит запрет агрессии как фундаментальную норму международного права.

"Имуществом можно распоряжаться и использовать его для возмещения ущерба только в том случае, если "физическое или юридическое лицо, причастность которого к совершению противоправного деяния или пособничество такому деянию установлена ​​и достаточно доказана". Следовательно, лишь факта заморозки активов в результате международных санкций будет недостаточно для передачи собственности", – объяснил Карис.

По его словам, закон затронет только активных участников военной агрессии или нарушителей правил ведения войны. Если в процессе возникнут "нерешенные правовые вопросы", право политического выбора будет за парламентом Эстонии.

"Независимо от того, что думают о принятом Эстонией решении, нам несомненно необходимо найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от причинившего ущерб", – резюмировал глава балтийского государства.

Законопроект "О внесении изменений в Закон о международных санкциях и внесении изменений в другие связанные с ним законы" был принят эстонским Рийгикогу 15 мая 65 голосами против трех. Некоторые местные юристы допускали, что президент может отклонить его, а министр юстиции – оспорить.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что власти Германии тоже поддержали план по использованию доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины – в частности, для предоставления кредита в 50 млрд долларов. Это может стать решающим шагом, который США и их союзников к предоставлению нового существенного пакета помощи.

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