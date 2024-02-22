Жаль, что поляки высыпают украинское зерно на землю, но они имеют право на протест, – президент Польши Дуда

Президент Польши Анджей Дуда выразил сожаление по поводу того, что блокирующие границу фермеры нападают на транспорт с украинским зерном и высыпают его на землю. Однако вместе с тем подчеркнул: поляки имеют право на протест – особенно в свете того, что они боятся за свое существование, которому якобы угрожает украинская агропродукция.

Об этом он заявил в разговоре с украинскими СМИ. Дуда уверил: польские власти не имеют отношения к происходящему, однако не дать разрешения на проведение протестов не могли – поскольку таким образом нарушили бы демократические принципы.

"В Польше функционируют независимые профсоюзы, которые обязаны защищать своих членов. [Протесты] Являются решением, принятым фермерами и фермерскими организациями. И если это законно, власти не могут не дать разрешения на протесты. Поскольку, если не сделает этого, то организатор обратится в суд – и тогда решение властей будет отменено судом на том основании, что право на протест гарантировано законом и конституцией", – рассказал польский президент.

Дуда сожалеет о рассыпанном зерне, но призывает понять поляков

В то же время, Дуда выразил сожаление по поводу того, что блокирующие границу фермеры нападают на транспорт с украинским зерном и высыпают его на землю. "Мне жаль, что произошли такие ситуации", – сухо сказал он.

Вместе с тем, польский президент выразил уверенность, что сам протест является результатом конфликта интересов между польскими фермерами и производителями сельской продукции в Украине. По его словам, поляки якобы опасаются за собственное существование – поскольку "когда цена на сельскохозяйственную продукцию резко падает из-за появления другой аграрной продукции, это становится огромной проблемой национального масштаба".

"У них тоже есть кредиты, которые должны возвращать. У них есть семьи, которые нужно содержать. Они несут затраты на производство", – сказал Дуда.

Поляки преувеличивают роль Украины в своих проблемах

В то же время, министр аграрной политики Николай Сольский ранее подчеркнул: польские фермеры сильно преувеличивают роль нашей страны в своих проблемах. Он объяснил, что в течение последнего года:

Украина экспортировала в Польшу продукции на 1,6-1,7 млрд долларов;

однако импортировала из нее на практически сопоставимые 1,1-1,2 млрд долларов.

В то же время, отметил Сольский, "никто из украинцев не слышал, что нужно что-то запрещать ввозить из Польши". "Мы всегда старались и стараемся вести переговоры. Я абсолютно уверен, что этот градус эмоций нужно уменьшить и точно не использовать украинскую тематику [полякам в своих интересах]. ... Протест в Польше, в отличие от всех других стран, имеет гиперболизированное внимание к Украине", – констатировал глава Минагрополитики.

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу" – ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины на 6,6 млрд долларов.

"По данным польского "госстата", в 2023 году на Украину приходилось 3,2% всего товарного экспорта из Польши. По этому показателю мы были на 7-м месте среди торговых партнеров, обогнав США и таких членов ЕС, как Испания, Словакия, Венгрия. При этом динамика роста польского экспорта в Украину в 2023 году была наибольшей, если брать первую десятку стран – крупнейших торговых партнеров", – подчеркнул нардеп.

Более того, отметил он, фактический баланс торговли с Польшей для Украины является гораздо более отрицательным, чем это видно по официальной статистике, – "в силу занижения импорта". Тогда как Украина для Польши, "по данным их статистики, является большим партнером как страна-импортер".

"В случае с блокированием автомобильных таможенных переходов – это реальный выстрел себе в ногу. Потому что наша двусторонняя торговля в целом и так является более выгодной для Польши, тем более при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт (где мы уже согласились на компромиссы)", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Польша проведут переговоры из-за блокады польскими же фермерами границы. Встреча запланирована на 28 марта в Варшаве. Участие в ней примут представители правительств стран. При этом от проведения переговоров на границе польские власти отказались.

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