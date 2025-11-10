Прежний курс больше не действует: сколько теперь стоит доллар в украинских обменниках

За выходные в украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень понедельника 10 ноября там определили его стоимость в средние 41,55/42,21 грн (покупка/продажа). Это на 4 коп. выше в покупке и на 8 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 7 ноября.

Видео дня

Изменили стоимость наличной валюты и в банках. Там ее выставили на среднем уровне 41,7/42,17 грн (покупка/продажа). Это:

на 10 коп. ниже в покупке;

на 5 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают доллар по 42,05-42,4 грн. Так:

ПриватБанк – 42,08 грн;

Таскомбанк – 42,05 грн;

ПУМБ – 42,4 грн;

Юнекс Банк – 42,13 грн;

Укрсиббанк – 42,2 грн;

Сенс Банк – 42,1 грн;

абанк – 42,3 грн;

Райффайзен Банк – 42,12 грн.

Покупают же они ее по 41,48-41,8 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,48 грн;

Таскомбанк – 41,7 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Юнекс Банк – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,65 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

абанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,77 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в Украине на ближайшие дни

В то же время, в ближайшие дни в Украине ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, до конца недели (заканчивается 16 ноября) стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,8-42 грн. Таким образом, и там, и там не исключается рост курса в покупке при снижении в продаже.

При этом, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах, в частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, что разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках, 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках, 0,3-0,5 грн в обменниках.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для обмена валюты следует выбирать прежде всего лицензированных участников рынка. Поскольку главное в этом – легальность и прозрачность операций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!