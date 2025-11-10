Прежний курс больше не действует: сколько теперь стоит доллар в украинских обменниках
За выходные в украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень понедельника 10 ноября там определили его стоимость в средние 41,55/42,21 грн (покупка/продажа). Это на 4 коп. выше в покупке и на 8 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 7 ноября.
Изменили стоимость наличной валюты и в банках. Там ее выставили на среднем уровне 41,7/42,17 грн (покупка/продажа). Это:
- на 10 коп. ниже в покупке;
- на 5 коп. в продаже.
В целом же, крупные учреждения продают доллар по 42,05-42,4 грн. Так:
- ПриватБанк – 42,08 грн;
- Таскомбанк – 42,05 грн;
- ПУМБ – 42,4 грн;
- Юнекс Банк – 42,13 грн;
- Укрсиббанк – 42,2 грн;
- Сенс Банк – 42,1 грн;
- абанк – 42,3 грн;
- Райффайзен Банк – 42,12 грн.
Покупают же они ее по 41,48-41,8 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,48 грн;
- Таскомбанк – 41,7 грн;
- ПУМБ – 41,8 грн;
- Юнекс Банк – 41,5 грн;
- Укрсиббанк – 41,65 грн;
- Сенс Банк – 41,75 грн;
- абанк – 41,7 грн;
- Райффайзен Банк – 41,77 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Прогноз курса доллара в Украине на ближайшие дни
В то же время, в ближайшие дни в Украине ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, до конца недели (заканчивается 16 ноября) стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,8-42 грн. Таким образом, и там, и там не исключается рост курса в покупке при снижении в продаже.
При этом, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах, в частности:
- До 0,5-0,6 грн в банках.
- До 0,6-1 грн в обменниках.
Кроме того, отмечается, что разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках, 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.
А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках, 0,3-0,5 грн в обменниках.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для обмена валюты следует выбирать прежде всего лицензированных участников рынка. Поскольку главное в этом – легальность и прозрачность операций.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!