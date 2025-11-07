В Украине готовятся заметно менять курс доллара: чего ожидать от обменников в ближайшее время

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (10-16 ноября) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,8-42 грн. Вечером же 7 ноября ее покупали там в среднем по 41,51 грн, а продавали по 42,13 грн. Таким образом, не исключается рост курса в покупке при снижении в продаже.

В банках же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,8-42 грн. Вечером же 7 ноября:

Курс покупки доллара в банках составил средние 41,8 грн.

Курс продажи – 42,22 грн.

Таким образом ожидается снижение стоимости валюты в продаже. А в покупке она уже соответствует прогнозируемой.

При этом подчеркивается: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах, в частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, что разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках, 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках, 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, по словами банкира, ситуация на валютном рынке в середине ноября будет определяться несколькими ключевыми факторами. В частности:

Состоянием энергетики.

Поведением населения.

Стратегией Национального банка.

Впрочем, подчеркивает он, несмотря на риски ситуация на валютном рынке будет контролируемой. "Существенных колебаний в ближайшее время не прогнозируется", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для обмена валюты следует выбирать прежде всего лицензированных участников рынка. Поскольку главное в этом – легальность и прозрачность операций.

