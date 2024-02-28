Правило No Russia: в ЕС объяснили, как перекроют серый военный экспорт в Россию

В Европейской комиссии (ЕК) объяснили детали торгового принципа No Russia, который Европейский Союз (ЕС) внедряет после принятия 12-го пакета санкций против РФ. Суть заключается в том, что экспортерам из ЕС теперь запрещено продавать ряд подсанкционных товаров (например, самолеты) в третьи страны, если их партнеры из этих стран откажутся прописывать в контракте условие о запрете реэкспорта в Россию.

Об этом говорится в разъяснении Еврокомиссии по применению положения No re-export to Russia, которое было распространено в конце февраля 2024 года. 12-й пакет санкций против РФ, напомним, был одобрен еще в декабре-2023.

Так, согласно новому правилу, экспортеры ЕС не должны продавать санкционные товары контрагентам из третьих стран, если те отказываются прописывать условие о запрете реэкспорта в Россию. Если же такая оговорка будет не подписана или нарушена, экспортеры будут обязаны расторгнуть контракт и/или требовать выплаты неустойки.

На данный момент существует отдельный список товаров, для которых это правило является обязательным. В перечень входят:

летательные аппараты;

космические аппараты и их части;

авиационные товары из других групп (в том числе авиационные двигатели внутреннего сгорания, турбовинтовые двигатели, шины для использования на воздушных судах, антенные отражатели, накладки тормозных колодок и т.д.);

авиационное топливо;

боевое стрелковое оружие;

товары двойного назначения;

продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах (в том числе микросхемы, цифровые камеры, диоды, транзисторы, подшипники, осциллографы и т.д.).

В будущем правило может быть распространено и на другие товары. В санкционном регламенте ЕС, например, также предусмотрены запреты на поставку в Россию морского навигационного оборудования, предметов роскоши, но при их экспорте в третьи страны пока не требуется вносить оговорку, запрещающую реэкспорт в Россию.

Такое решение стало вынужденным шагом, т.к. Россия ежегодно покупает у стран ЕС подсанкционные оружейные технологии на десятки миллионов евро. Продажа и передача происходит через дочерние компании и третьи страны.

Среди стран, участвующих в торговле в обход санкций ЕС, западные СМИ называют Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию и Китай. Также в схеме участвуют соседние с Россией государства, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армению.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 февраля в Евросоюзе также согласовали 13-й пакет санкций против страны-террориста России. В санкционный пакет вошли около 200 компаний и физических лиц, но не попали новые меры. Представитель Украины в ЕС назвал 13-й пакет "скромным" и призвал к более существенным ограничениям в 14-м пакете.

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