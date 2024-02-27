Россия ежегодно покупает у стран ЕС подсанкционные вооруженные технологии на десятки миллионов евро – Bloomberg

Страна-агрессор Россия покупает у государств-членов Европейского Союза подсанкционные оружейные технологии на десятки миллионов евро. Продажа и передача происходит через дочерние компании и третьи страны.

Ою этом пишет издание Bloomberg. По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, государства ЕС до сих пор не делают достаточно, чтобы помешать Москве получать технологии для использования в вооружении.

Как говорится в материале, почти четверть так называемых высокоприоритетных товаров на сумму 450 млн евро, поступивших в Россию из ЕС за первые девять месяцев прошлого года, была отправлена напрямую из Европы. Остальное Россия в основном импортировала через третьи страны, сказал один из европейских чиновников, который говорил на условиях анонимности.

Среди стран, участвующих в торговле в обход санкций ЕС, источники журналистов назвали Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию и Китай, а также соседние с Россией государства, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армению.

В январе 2024 года Киевская школа экономики сообщила, что в период с января по октябрь 2023 года Россия импортировала боевых товаров на сумму 8,77 миллиарда долларов.

Большая часть этой торговли осуществляется через сети тысяч небольших компаний за пределами ЕС (подавляющее большинство из которых базируется в Китае) и часто проходит несколько этапов в разных юрисдикциях, пишет Bloomberg.

"Однако внутренняя оценка ЕС предполагает, что часть торговли происходит внутри блока. По словам чиновников, государства-члены, которые несут ответственность за соблюдение санкций, и компании, сознательно или неосознанно, делают слишком мало, чтобы остановить это", – говорится в материале.

По словам одного чиновника, данные также свидетельствуют о том, что дочерние компании и субподрядчики некоторых европейских фирм, работающие за рубежом, производят товары, подпадающие под санкции, и экспортируют их в Россию через посредников.

Напомним, что 21 февраля в Евросоюзе согласовали 13-й пакет санкций против страны-террористки России. В санкционный пакет вошли около 200 компаний и физических лиц, но не попали новые меры. Представитель Украины в ЕС назвал 13-й пакет "скромным" и призвал к более существенным ограничениям в 14-м пакете.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в своем оружии использует западные технологии. При этом микросхемы попадают в РФ от европейских компаний, продающих свои товары вроде бы для третьих стран. Решить эту проблему можно только комплексно, при этом дипломатия может не помочь, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!