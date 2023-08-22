Правила пересечения границы Украины и Польши изменятся: Шмыгаль анонсировал масштабные новшества

На границе Украины и Польши будут запущены единые пункты пропуска. То есть такие пункты будут общими для обеих стран и будут одновременно оформлять грузы и проезд пассажиров как из Украины, так и из Польши.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Украина и Польша уже приступили к реализации такого проекта.

"Будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств. Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию. Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе", – рассказал Шмыгаль.

В дальнейшем Украина планирует организовать единые пункты пропуска и с другими странами-соседями. В частности, такое предложение уже направили Румынии. Речь идет как о таможенном, так и о пограничном контроле, уточнил премьер.

Помимо этого, продолжается тестирование электронной очереди на границе. В конце августа она заработала в пяти пунктах пропуска в трех областях Украины для пересечения границы пассажирских автобусов.

В общей сложности тестирование охватило уже семь пунктов пересечения границы. Так, кроме пунктов "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин", тестирование начали в таких пунктах:

Краковец – Корчевая (Львовская область)

Шегини – Медика (Львовская область)

Порубное – Сирет (Черновицкая область)

Мамалыга – Кривая (Черновицкая область)

Чоп – Захонь (Закарпатская область).

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Румыния откроют новый пункт пересечения границы. Пункт пропуска будет работать в круглосуточном режиме для пассажирского и грузового сообщения.

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