Правила пересечения границы Украины и Польши изменятся: Шмыгаль анонсировал масштабные новшества
На границе Украины и Польши будут запущены единые пункты пропуска. То есть такие пункты будут общими для обеих стран и будут одновременно оформлять грузы и проезд пассажиров как из Украины, так и из Польши.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Украина и Польша уже приступили к реализации такого проекта.
"Будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств. Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию. Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе", – рассказал Шмыгаль.
В дальнейшем Украина планирует организовать единые пункты пропуска и с другими странами-соседями. В частности, такое предложение уже направили Румынии. Речь идет как о таможенном, так и о пограничном контроле, уточнил премьер.
Помимо этого, продолжается тестирование электронной очереди на границе. В конце августа она заработала в пяти пунктах пропуска в трех областях Украины для пересечения границы пассажирских автобусов.
В общей сложности тестирование охватило уже семь пунктов пересечения границы. Так, кроме пунктов "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин", тестирование начали в таких пунктах:
- Краковец – Корчевая (Львовская область)
- Шегини – Медика (Львовская область)
- Порубное – Сирет (Черновицкая область)
- Мамалыга – Кривая (Черновицкая область)
- Чоп – Захонь (Закарпатская область).
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Румыния откроют новый пункт пересечения границы. Пункт пропуска будет работать в круглосуточном режиме для пассажирского и грузового сообщения.
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