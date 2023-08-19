Украина и Румыния откроют новый пункт пропуска на границе: о чем договорились премьеры

Украина и Румыния откроют новый пункт пересечения границы. Он будет находиться между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией. Новый пункт пропуска будет работать в круглосуточном режиме для пассажирского и грузового сообщения.

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Таков один из результатов визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Бухарест и его переговоров с румынским коллегой Марчелом Чолаку, сообщил Правительственный портал. Отмечается, что правительства обеих стран совершили обмен нотами по открытию нового пункта пропуска.

В ходе встречи премьеров Украины и Румынии также было подписано совместное межправительственное заявление об усилении сотрудничества в обеспечении надежного транзита украинских товаров.

Документ предусматривает:

восстановление и совершенствование транспортной инфраструктуры, разрушенной Россией;

открытие новых пунктов пропуска вдоль общей границы для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения;

развитие подъездных путей к ним, железнодорожной инфраструктуры, внедрение механизмов управления дорожным движением для уменьшения пробок, упрощения пограничного, таможенного и фитосанитарного контроля;

там, где это возможно и целесообразно, рассматривать возможность скоординированного пограничного контроля для упрощенного транзита товаров между Украиной и Румынией;

содействие перегрузке украинской продукции в морских и речных портах Румынии;

активизацию сотрудничества в Дунайском регионе путем полноценного использования существующей портовой инфраструктуры, а также в результате привлечения инвестиций в ее развитие.

Кроме того, было подписано соглашение о взаимном признании документов по образованию. Это значит, что украинцы смогут работать по специальности, находясь на территории Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Румыния присоединилась к декларации стран G7 относительно гарантий безопасности для Украины, объявленной во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля. Также страна планирует открыть центр подготовки пилотов F-16, где будут обучать и летчиков из Украины.

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