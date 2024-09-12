Повышения налогов не избежать: в МВФ назвали ключевую часть программы для Украины

Ключевой задачей Украины в рамках реализации текущей программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда (МВФ) является мобилизация внутренних доходов государственного бюджета. Это касается не только сокращения расходов и введения финансовых ограничений, но и увеличения налоговых поступлений, что власти планируют сделать путем повышения ставок некоторых налогов и детенизации.

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"Что касается вопроса о налогах и доходах до 2025 года, мобилизация внутренних поступлений в среднесрочной перспективе является ключевой составляющей программы (EFF. – Ред.)", – заявила 11 сентября директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает "Укринформ". По ее словам, такой подход поможет "создать пространство для критически важных затрат, сохранить необходимые резервы и восстановить фискальную стабильность".

Так Козак прокомментировала итоги пятого пересмотра программы EFF. В Фонде указали, что бюджет Украины на 2025 год должен учитывать "финансовые ограничения" и "обеспечение устойчивости долга". Однако вместе с тем в МВФ считают необходимым и увеличение налоговых поступлений.

В МВФ уже заявляли, что воспринимают прогресс в пересмотре налоговых ставок в Украине как "важный сигнал". В фонде уверены: избежать повышения налогов не удастся, поскольку Украина должна стать самодостаточной в вопросе доходов госбюджета.

"Доноры ожидают, что Украина выполнит свою часть работы и будет постепенно становиться самодостаточной. Мы заметили оживленную дискуссию в украинском обществе относительно налоговых изменений, которые предлагает правительство. Определенное увеличение налоговых ставок, к сожалению, нужно", – отмечал глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей.

Напомним, программа EFF была одобрена Фондом 31 марта 2023 года. Она рассчитана на четыре года и предусматривает общий объем финансирования в сумме 15,6 млрд долл. По состоянию на начало сентября-2024 Украина получила 3,59 млрд долл. двумя траншами. Поступление третьего транша в сумме 1,1 млрд долл. ожидается в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA:

В начале сентября правительство Украины и МВФ согласовали выделение нового транша в размере 1,1 млрд долларов в рамках программы EFF. Для этого Украина должна выполнить ряд условий, в частности провести аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и восстановить наблюдательный совет "Укрэнерго".

В то же время законопроект о масштабном повышении налогов в Украине готовят к повторному первому чтению. При этом возникли серьезные сложности с вопросом налогообложения прибылей банков.

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